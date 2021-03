Aktualizácia očkovacej stratégie zdvihla zo stoličky penzistov aj odborníkov: Prečo mladí predbiehajú seniorov?!

Aktualizujeme očkovaciu stratégiu! 27-tisíc termínov na podanie vakcíny je v najbližších dňoch pripravených pre ľudí od 18 do 55 rokov, ktorí pracujú v službách.

Taxikári, predavači či vlakvedúci v tejto vekovej skupine tak predstihnú aj seniorov nad 65 rokov, ktorí na očkovaciu dávku ešte len čakajú. Tento krok sa nepáči premiérovi Igorovi Matovičovi (47) ani niektorým odborníkom. Čo si o tom myslia? Ministerstvo zdravotníctva vydalo v piatok novú vyhlášku, ktorá stanovuje prioritné skupiny na očkovanie, podľa ktorých sa môžu prednostne očkovať desaťtisíce mladých ľudí, pre ktorých koronavírus predstavuje výrazne menšie riziko ako pre starších obyvateľov.

Po učiteľoch prichádzajú na rad aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci, vodiči hromadnej dopravy, taxikári či kontrolóri mestskej hromadnej dopravy. „Dodávky vakcín od spoločnosti AstraZeneca nám umožnili aktualizovať očkovaciu stratégiu tak, aby sme ich sprístupnili ďalším skupinám ľudí, ktorí v práci denne prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi alebo cestujúcimi. Ako doklad v očkovacom centre bude slúžiť pre človeka potvrdenie od zamestnávateľa,“ vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že uvedené skupiny ľudí sa prihlasujú prostredníctvom osobitného formulára dostupného na stránke korona.gov.sk.

Odpor koaličného partnera

Nová vyhláška spôsobila trenice aj v rámci koalície. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová adresovala list konzíliu odborníkov, v ktorom ich vyzvala, aby zvážili zmenu očkovacej stratégie. Podľa nej treba pri očkovaní proti covidu uprednostniť v prvom rade starších a chorých ľudí. „Navyše, ľudia vo veku 55 - 65 rokov sa nemôžu efektívne chrániť, pretože nie sú v dôchodkovom veku a musia chodiť do práce. Preto je najdôležitejšie chrániť a prioritne očkovať najmä starších občanov a tento prístup si zvolila aj väčšina krajín,“ uviedla vicepremiérka.

S touto myšlienkou sa stotožňuje aj premiér Igor Matovič, aj keď druhým dychom dodáva, že len rešpektujú odborníkov. „Ja osobne by som išiel čisto iba podľa veku a chorobnosti. O očkovacej stratégii rozhodujú odborníci, ktorí sa tomu venujú, to nie je politické rozhodnutie, keď títo odborníci niečo povedia, minister absolútne rešpektuje ich názor,“ povedal premiér v relácii V politike pre TA3.

Ťažké srdce

Väčšina seniorov má veľký záujem o očkovanie. To, že v praxi bude skôr zaočkovaný 18-ročný predač ako 65-ročný dôchodca považuje predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov v Trnava Margita Fabiánová za nespravodlivé. „Tento krok považujem za diskriminačný. Ako všade čítame, najohrozenejšou skupinou sú seniori a 65+, a tí sú odsunutí. Väčšina z nich poslúcha, čo sa týka opatrení, sme doma, a očkovať sa nemôžu ísť. Môžu byť zaočkovaní aj predavči, ale podľa veku,“ myslí si Fabiánová. „Zaradiť ľudí nad 65 rokov až do ôsmej fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19 je nepochopiteľné,“ uviedol v diskusnej relácii Sobotné dialógy aj opozičný poslanec za stranu Hlas-SD Erik Tomáš.

Sporná Astra

Rezort zdravotníctva upozozorňuje, že dodávky vakcín meškajú. Len pre príklad od firmy Pfizer bolo z plánovaných 781 303 dávok, zatiaľ na Slovensko dorazilo 410 670, firma AstraZeneca poslala vo februári namiesto 210-tisíc dávok len 136 800. Problémom podľa odborníka na tropické choroby Vladimíra Krčméryho je fakt, že registračný materiál nám umožňuje využívať vakcíny od Astry Zeneca len pre ľudí do 55 rokov, čo sa však môže v nasledujúcich dňoch zmeniť.

„Je možné, že už v priebehu tohto týždňa výrobca umožní predĺžiť vek na očkovanie touto vakcínou až do 65,“ povedal Krčméry. Generálny tajomník Nemeckej imunologickej spoločnosti (DGfI) Carsten Watzl v televízii BBC potvrdil, že sa očakáva schválenie tejto vakcíny nemeckou Stálou komisiou pre očkovanie (STIKO) aj pre ľudí vo veku viac ako 65 rokov. „Keby Angela Merkelová (66) v tejto chvíli išla do živého televízneho vysielania a bola zaočkovaná touto vakcínou, bolo by to, samozrejme, skvelé,“ povedal imunológ.