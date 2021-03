Tvrdé slová poslankyne SaS na adresu seniorov vyvolali pobúrenie: Po kritike prišlo ospravedlnenie

Jej slová vyvolali obrovské pobúrenie! Poslankyňa z SaS Anna Zemanová (61) si poriadne zavarila svojím vyjadrením na adresu seniorov, ktorí majú nad 65 rokov.

Tí sú po novom zaradení až do ôsmej fázy očkovania, čo vysvetlila slovami, že netvoria ekonomické hodnoty a naznačila, že môžu počkať. Za tento názor sa na političku okamžite spustila lavína kritiky, po ktorej sa ospravedlnila. Uplynulý víkend sa očkovacia stratégia mierne pozmenila. Vakcínu môžu dostať už aj predavači, sprievodcovia, autobusári či taxikári, ktorí majú nad 18 rokov. Ľudia nad 65 rokov sa tak posunuli až do ôsmej očkovacej fázy. Zemanová síce neodpovedala, či je to podľa nej v poriadku, no nepriamo naznačila, že dôležitejšie je očkovať ľudí do 55 rokov, ktorí pracujú v niektorých odvetviach.

„Tá očkovacia stratégia je nejakým spôsobom nastavená, ľudia nad 65 rokov sú väčšinou už v dôchodkovom veku, čiže nevytvárajú tú ekonomickú hodnotu pre chod štátu. Bez ekonomiky a bez toho, aby sa mohlo vyrábať, aby pekári mohli piecť, proste bez peňazí to nejde,“ vysvetľovala poslankyňa v relácii Sobotné dialógy. Spolu s ňou bol hosťom relácie aj Erik Tomáš zo strany Hlas, ktorý má úplne opačný názor. Zaradenie seniorov do ôsmej fázy očkovania je podľa neho nepochopiteľné. Hovorí, že tvoria polovicu všetkých úmrtí na covid a ich očkovaním by sa znížil tlak na nemocnice.

Po kritike prišlo ospravedlnenie

Zemanovej slová sa mnohých ľudí nesmierne dotkli a otvorene ju kritizovali. Svoje slová sa preto snažila dovysvetliť. „Mrzí ma, že formulácia mojej myšlienky v relácii Sobotné dialógy ohľadom očkovania seniorov vyznela necitlivo, a tak došlo k nepochopeniu. Hlboko sa ospravedlňujem tým, ktorých som sa svojím nejasným vyjadrením dotkla. Všetkých ľudí si vážim rovnako,“ uviedla politička. Zastala sa jej aj kolegyňa Jana Cigániková. Podľa nej je manipulatívne a zákerné, ak poslanci Smeru a Hlasu hovoria verejnosti, že Zemanová povedala, že dôchodcov netreba očkovať, pretože nie sú ekonomicky aktívni, pretože sa opakovane od tohto tvrdenia dištancovala.

Politológ to však vidí inak. Podľa Tomáša Koziaka stúpila Zemanová týmto vyjadrením vedľa a hovorila skôr, ako myslela. „Stalo sa to v nedávnej minulosti jej straníckej exkolegyni pani Nicholsonovej, aj pani Cigániková mala takéto prešľapy, takže poslanci by si mali začať dávať na toto pozor,“ myslí si odborník.

Dôchodcovia reagujú:

Som pobúrená

Zdenka Garajová (66), Šrobárová (okr. Komárno) Otvoriť galériu Zdenka Garajová Zdroj: anc

- Som pobúrená tým výrokom, všetci sme čakali na to očkovanie a teraz sa dozvedáme, že sme už niekde na chvoste. Ja som robila aktívne, dokiaľ neprišiel covid, a aj teraz chodím aspoň pomáhať pri testovaní ako dobrovoľník. Je veľmi nemiestne, aby jedna poslankyňa toto povedala, veľmi sa ma to dotklo.

Je to absurdné

Cyril Macák (74), Košice Otvoriť galériu Cyril Macák Zdroj: anc

- Osobne sa zatiaľ očkovať dať nechcem, ešte počkám. Aj tak si však myslím, že takéto vyjadrovanie na adresu seniorov je absolútne zlé. Podľa mňa to nie je dobrý názor a postoj voči staršej generácii, ktorá vychovala tú mladšiu. Je až absurdné posudzovať a udávať možnosti zdravotnej starostlivosti pre dôchodcov na základe ich terajšieho ekonomického prínosu.

Nedostatok ventilácií pre 50-nikov?!

Podľa lekárok Jany Dankovej a Zuzany Danišikovej z nemocnice v Novom Meste nad Váhom je situácia vážna a kapacity sa míňajú.

- Pacienti nad 80 rokov sa podľa Dankovej na oddelenie JIS nedostanú. Nad 70 rokov sa to veľmi zvažuje. „Musí to byť veľmi dobre stavaný pacient, ktorý bol chodiaci, varoval vnúčatá, alebo ešte pracoval. Vtedy o sedemdesiatnikovi uvažujeme. Ale nad 70 rokov už nik pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu nevezme. Môže dostávať len neinvazívnu podporu. Pod 70 rokov idú na JIS a ak sa horšia, môžu ísť na ARO na umelú pľúcnu ventiláciu, ale s pacientmi medzi 50 až 70 je problém – nechcú ich prijať, lebo sú ‚starí‘,“ povedala Danková pre Denník N. Dodala, že mali prípad, keď pre 55-ročného pacienta nevedeli nájsť miesto na pľúcnej ventilácii až 28 hodín.

Nový Čas zisťoval, či rezort zdravotníctva eviduje tento problém. „Faktom je, že situácia je vážna a kapacity sa napĺňajú. Odborníci na ministerstve zdravotníctva situáciu nepretržite monitorujú a robia všetko pre to, aby každý pacient dostal potrebnú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu vážnej situácie v súvislosti s pandémiou sme v intenzívnej komunikácii aj so zahraničím a hľadáme možnosti, ako vážnu situáciu riešiť. V rokovaní je možný presun niekoľkých pacientov do Poľska a do Nemecka,“ povedala nám hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.