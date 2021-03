Muža († 48) zaočkovali proti koronavírusu: O dva dni prišlo niečo, čo ho stálo život

Otcovi štyroch detí diagnostikovali Covid-19 len dva dni po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny. Zákernej chorobe nakoniec podľahol.

Chris Moore († 48), otec štyroch detí, sa počas pandémie čo najviac snažil dodržiavať opatrenia. Koncom minulého roka sa vrátil do práce. Pracoval v zdravotníctve a prvú dávku vakcíny od Pfizeru mu podali dňa 2. januára. O dva dni sa u neho začali prejavovať symptómy Covid-19, informuje portál The Sun.

Rýchlo uňho nastali problémy s dýchaním, a tak ho previezli do nemocnice. Po štyroch týždňoch však ťažký boj s chorobou prehral. Rodina si nie je istá, kde sa mohol Chris nakaziť, neveria však, že by to malo nejaký súvis s očkovaním, uvádza Chronicle Live.

Podľa vyjadrenia z agentúry MHRA, aj keď sa objavili správy o tom, že ľudia zomreli krátko po injekcii, žiadny z týchto prípadov nebol spojený so samotnou vakcínou. V mnohých prípadoch sa predpokladá, že pacienti sa vírusom nakazili v dňoch pred podaním očkovania. U vakcín je potrebný čas na vytvorenie imunity a protilátok v tele.

Prípravok Pfizer alebo Oxford/AstraZeneca nie je stopercentne účinný pri prevencii proti Covid-19, a to ani po podaní obidvoch dávok. Znamená to, že u veľmi malého počtu ľudí, sa ochorenie môže ešte vyvinúť. Štyria hlavní zdravotnícki pracovníci Spojeného kráľovstva vyhlásili, že sú si „istí“, že prvá dávka poskytne podstatnú ochranu do dvoch až troch týždňov.

Stačila sekunda nepozornosti a chlapček († 4) vdýchol niečo, čo máme doma úplne všetci: Rodičom zomieral v náručí

Ľudia teraz vzdávajú milujúcemu manželovi a otcovi poctu a vyjadrujú súcit manželke Helen (47) aj jeho deťom Rebecce (19), Danielovi (17), Jamesovi (16) a Thomasovi (12). Rodinný priateľ povedal: „Bol to skvelý človek a milujúci a starostlivý manžel. Helen ho často popisovala ako svoju spriaznenú dušu. Vždy pôsobil ako usmievavý a šťastný a zábavný človek.“ O pár dní by Chris oslávil narodeniny. S manželkou, ktorá pracuje v lekárni, sa snažili dodržiavať všetky opatrenia a sociálne sa dištancovať. Chris sa však po Vianociach rozhodol opäť vrátiť do práce. Keď sa nakazil, v nemocnici sa jeho stav veľmi rýchlo zhoršoval a musel byť napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.