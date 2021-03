Lucia zo Svadby na prvý pohľad obvinila partnera, zatknutého pre drogy, z násilia: Tvrdý odkaz od expriateľa z basy!

Nevesta Lucia Hlinková (30) z markizáckej šou Svadba na prvý pohľad sa do povedomia divákov zapísala hlavne kvôli svojmu pokusu o kariéru v pornopriemysle.

Televízny sobáš jej nevyšiel, tak sa neskôr pokúsila o reálny vzťah. Aj ten krachol. A aby toho nebolo málo, nedávno obvinila svojho bývalého snúbenca Mareka z domáceho násilia. Ten je aktuálne vo väzbe kvôli výrobe a distribúcii drog. Na nevestino obvinenie zareagovala Marekova rodina, ktorá tvrdí, že Lucia klame. Skutočný úder však prišiel až teraz! Do redakcie Nového Času sa ozval z basy samotný Marek, ktorý chce svojím listom uviesť veci na pravú mieru.

Marek sa v liste ostro ohradil voči Luciiným tvrdeniam, že mal na nej páchať násilie. Mladý muž je síce aktuálne za mrežami, ale z úplne iných dôvodov. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok a obchodovania s nimi. Podľa posledných informácií objasňovanie tohto prípadu naďalej pokračuje. Päť mesiacov po policajnej razii sa nedávno o slovo prihlásila nevesta Lucia, ktorá, hoci bola zadržaná spolu s Marekom, zostala na slobode.

„Čo sa týka Mareka, je to chorý psychopat, s ktorým som bola už len zo strachu. Prenasledoval ma, a aj keď som sa zbalila a odišla, tak došiel za mnou a veľakrát ma zbil. Vyhrážal sa mi do telefónu,“ šokovala svojím priznaním. Podľa slov Marekovej rodiny, ale aj samotného Mareka to však bolo úplne inak. Do redakcie Nového Času poslal väzeň list, v ktorom sa obhajuje.

Románik s policajtom?

„Chcem očistiť svoju osobu od klamstiev, ktoré si Lucia navymýšľala,“ začína Marek svoje rozprávanie. „Lucia po mojom zatknutí ostala bývať v mojom dome. Sused mi oznámil, že sa už tri mesiace stretáva s policajtom Ivanom, ktorého auto tam stáva nonstop.“ Po tom, ako sa to Marek dozvedel, chcel svoju snúbenicu kontaktovať. To sa mu však podľa jeho slov už nepodarilo. „Odvtedy mi už nezdvihla telefón, tak som jej nechal odkaz. V ten deň sa zbalila a zobrala mi nejaké veci. Sused ich videl. Moja rodina sa do domu dostala až na druhý deň. Bol prázdny, zdemolovaný, humus a špina.“

To uväzneného muža natoľko pobúrilo, že sa rozhodol pre rázny krok. „Poslal som jej ďalší odkaz, že už ju nebudem chrániť a na polícii poviem všetko, ako to bolo.“ Podľa Marekovej mienky však tento odkaz Luciu vystrašil. „Potom vyšla von s tým, že som ju bil a týral. Mojej rodine napísala SMS, že keď to spravím, ona pôjde na políciu a udá ma, že som ju bil a týral,“ zúfa si Marek, ktorý označuje Luciino správanie za vypočítavé. Za ich spoločným vzťahom už urobil hrubú čiaru. „Nebudem ju už viac očierňovať. Odsedím si svoj trest, začnem normálne žiť a stretnem dievča, čo ma bude skutočne milovať,“ dodáva uväznený muž, ktorý sa čas za mrežami rozhodol využiť produktívne. „Píšem knihu o svojom pokazenom živote. Posledných sto strán bude o živote s Luciou.“

Blízki stoja pri ňom

Okrem Marekovej mamy podporuje jeho vyjadrenia aj sused Tomáš, ktorý mal byť v ich blízkosti počas krátkeho vzťahu. Rovnako mal byť svedkom Luciinho správania po Marekovom uväznení. „Toto, čo ona urobila, bolo vyslovene účelové. Celý čas, kým bola s Marekom, tak bola úplne spokojná. On jej vytváral luxus,“ povedal bez okolkov.

Tomáš vo svojom rozprávaní tiež potvrdil nevestinu výhražnú SMS Marekovým rodičom, ale aj údajného milenca, s ktorým sa mala stretávať v dome Mareka. Nový Čas kontaktoval samotnú Luciu. „Vyplácala som Marekove dlžoby, preto som zostávala v jeho dome,“ povedala Hlinková a následne poprela vyjadrenia svojho ex. Podľa jej slov už celú vec rieši s právnikom. „Nie, nemám nového priateľa. A ja som sa jeho rodičom nevyhrážala. Ani spolu nekomunikujeme,“ uzavrela.