Beckham má so svojim tímom veľké plány: V kádri si vie predstaviť Messiho aj Ronalda

Veľké mená priťahujú ešte väčšie mená. Vo svete športu to býva často rovnica úspechu a na to sa zrejme spolieha aj niekdajší skvelý anglický futbalista David Beckham.

Súčasný prezident a spolumajiteľ tímu MLS Inter Miami FC vyjadril nádej, že jedného dňa by do svojho klubu mohol prilákať aj najväčšie superhviezdy svetového futbalu Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.

"Chceme vybudovať značku, ktorá bude raz najlepšia v MLS. A k tomu sú potrebné aj hviezdne mená. Fanúšikovia ich chcú vidieť a poloha nášho klubu na Floride by ich mohla prilákať," uviedol David Beckham, cituje ho denník The Mirror na svojom webe.

Nová sezóna MLS sa začne v apríli a Beckham tvrdo pracuje na posilnení mužstva. Na trénerský post presvedčil svojho kamaráta a niekdajšieho spoluhráča z Manchestru United Phila Nevilla a aj do hráčskeho kádra už dotiahol niekoľko zaujímavých futbalistov, s inými zasa rokuje o možnom prestupe. "Už tu máme Gonzála Higuaína aj Blaisa Matuidiho, ktorí by jednoznačne mali zvýšiť lesk našej hry. Okrem nich prišiel aj bývalý obranca Stoke City Ryan Shawcross a brazílsky stredopoliar Gregor," skonštatoval Beckham.

Bývalý kapitán anglickej reprezentácie si uvedomuje, že len veľké mená nezaručia jeho klubu úspešnú kontinuitu. Na to potrebuje aj pár schopných hráčov z vlastnej liahne. "O začiatku hovorím, že významnou súčasťou klubu musí byť aj správne fungujúci systém vlastnej akadémie. Samozrejme, dôležití budú aj hráči zvonka, ktorí tiež budú žiť a dýchať pre náš klub. Sir Alex Ferguson bol majster v tom, že dokázal do Manchestru United priviezť hráčov, ktorých klub potreboval. Neboli možno najlepší na svete, ale vhodní do skladby mužstva. Keď chcem získať nejakého hráča, musím byť presvedčený o tom, že on naozaj chce hrať za nás a odovzdať všetko v prospech klubu. Verím, že Miami môže byť veľkým ťahákom pre množstvo hráčov vrátane Lea a Cristiana," nádejá sa Beckham.

Niekdajší hráč Manchestru United či Realu Madrid známy excelentnou kopacou technikou ukončil kariéru v roku 2013 ako hráč Paríž Saint-Germain. V roku 2019 so skupinou viacerých spoločníkov prevzal vlastníctvo nového klubu na futbalovej mape USA Inter Miami FC. Debut v najvyššej súťaži MLS s klubom zažil presne pred rokom 1. marca 2020 na ihrisku Los Angeles FC (prehra 0:1). Vo svojej prvej sezóne mužstvo skončilo vo Východnej konferencii MLS na 10. mieste bez nároku na priamy postup do play-off. V tzv. predkole Inter nestačil na Nashville. Domovským štadiónom klubu je Inter Miami CF Stadium vo Fort Lauderdale na Floride s kapacitou 18 000 divákov.