Štefan a Ágnes majú doma riadne rušno: Po synčekovi sa nám narodili trojčatá!

Ich dni sú perné, no plné lásky. Trojnásobný plač sa ozval začiatkom januára v nemocnici v Nových Zámkoch.

To prišli na svet trojčatá manželom Ágnes (25) a Štefanovi (35) z Ipeľského Predmostia (okr. Veľký Krtíš). Na rozkošné a zdravé bábätká doma čakal dvojročný starší braček. Rodičia sa však majú čo obracať, aby všetko zvládali časovo, fyzicky i finančne. Keď sa študentka Ágnes (25) a živnostník Štefan (35), dozvedeli, že čakajú trojčatá, nemohli tomu ani uveriť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Doma už majú dvojročného synčeka Istvána a k nemu priniesli z pôrodnice tri uzlíky šťastia. „Prvé vyšetrenie nás vystrašilo, doktor mi oznámil, že vedľa plodu vidí krvnú zrazeninu, krvný fliačik. Veľmi sme sa zľakli, že bábätko s nami neostane. Po čase na ďalšej kontrole som sa dozvedela, že ten fliačik pri plode bol ďalší a ďalší plod. Čiže miesto jedného bábätka budeme mať tri,“ spomína Ágnes.

Kŕmia ich spolu

„Vedela som, že je to náročné aj s jedným dieťaťom, nie ešte s ďalšími tromi,“ opisuje chvíle nervozity mladá mamina s tým, že sa bála, čo na to manžel povie: „Keď som mu však ukázala fotky z ultrazvuku, tak sa potešil." V nemocnici bola už od decembra, cisársky rez bol naplánovaný na 4. januára, na 35. týždeň tehotenstva, trojičky sa však napokon na svet vypýtali už 2. januára a mali niečo vyše dvoch kíl. „Bábätká strávili v novozámockej nemocnici mesiac. Najskôr prišla domov Eszter a o pár dní chlapci - Bence a Levente,“ spomína na pôrod.

„V našej nemocnici sa naposledy narodili trojčatá asi pred 4 rokmi. Ja osobne som v minulosti raz asistovala pri takomto pôrode, ale toto bol môj prvý pôrod trojčiat,“ prezradila sympatická primárka gynekologicko-pôrodnického oddelenia Judita Koprdová (40). Mladá mamina priznáva, že bábätká kŕmia spolu, inak by to bolo náročné a veľa sa nevyspia. „Aj finančne je to veľmi náročné. Najmä preto, že máme 4 deti do troch rokov,“ priznáva Ágnes s tým, že momentálne majú výpomoc, ktorú zabezpečila obec.

„Poskytla nám na prvé tri mesiace opatrovateľku, ktorá k nám chodí denne na 4 hodiny, ale už teraz vieme, že by sme ju potrebovali aj naďalej," vysvetľuje s tým, že pre 4 deti je problém zaobstarať aj auto. Sú však šťastní a všetky deti nadovšetko ľúbia.