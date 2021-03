Volka čaká obhajoba titulu: Pred halovými ME však krotí vášne

Slovenská výprava pocestuje na halové majstrovstvá Európy v atletike do poľského mesta Toruň v sedemčlennom zložení.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hlavná pozornosť sa upriami na šprintéra Jána Volka, ktorý bude na trati 60 m obhajovať zlato. On sám však upozorňuje, že zázraky čakať nemožno, spokojný bude už aj s postupom do finále.

Cesta za obhajobou titulu povedie v prípade Volka cez tri behy v jeden deň, sobotu 6. marca. Rozbehy sú na programe dopoludnia od 10.18 hod, semifinále o 13.50 a finále vo večernom bloku od 20.58. Na rozdiel od Glasgowa 2019 tak teraz bude väčší časový priestor medzi semifinále a finále, no kratší medzi úvodnými dvoma kolami súťaže. "Ambície máme rovnaké ako sme mali pred šampionátom v Glasgowe pred dvoma rokmi i podujatím v Belehrade pred štyrmi rokmi, kde som získal cenné kovy neočakávane. Treba postúpiť najprv do semifinále a až potom sa uvidí, čo bude ďalej," povedal Volko v pondelok na online tlačovej konferencii.

Napriek tomu sa mu podarilo absolvovať niekoľko štartov a pred týždňom sa na halových majstrovstvách Slovenska v Bratislave zlepšil na 6,61 sekundy. "Halová sezóna bola dobrá, výkony stúpali podľa očakávania, tak ako mali. Dvakrát som prekonal aj slovenský rekord na dvestometrovej trati, čo je veľmi pozitívne aj smerom k letnej olympiáde. Verím, že moja forma bude najlepšia práve teraz na majstrovstvách," vyhlásil 24-ročný šprintér.

Volkov čas je v európskych tabuľkách momentálne až desiaty. Preto upozorňuje, že očakávať od neho ďalší cenný kov je momentálne neadekvátne. "Obhajobu vôbec neriešim. To bola minulosť, v úplne inej situácii a za iných podmienok. Treba sa na to pozerať reálne. Som desiaty v tabuľkách. V podstate to znamená, že nie som ašpirantom ani na finále. Musím predbehnúť dvoch a to bude asi aj náš cieľ. Môžem iba prekvapiť, túto pozíciu mám oveľa radšej ako byť favorit. Budeme spokojní s finálovou účasťou. Všetko ostatné bude bonus."

Na šampionáte v Toruni sa zo Slovákov predstavia ešte Tomáš Matuščák, taktiež na trati 60 m, Šimon Bujna a Martin Kučera na štvorstovke, Monika Weigertová na 60 m, Stanislava Škvarková na 60 m prek. a Iveta Putalová na 400 m trati.19.10: 400 m muži semifinále19.33: 400 m ženy semifinále13.50: 60 m muži semifinále20.10: 400 m muži finále20.25: 400 m ženy finále20.58: 60 m muži finále12.40: 60 m ženy semifinále13.30: 60 m prek. semifinále17.15: 60 m prek. ženy finále18.46: 60 m ženy finále