Hamšík v Slovane? Prestup je na spadnutie, na ťahu je čínsky klub

Nečakaný záver prestupového rébusu? Situácia okolo kapitána slovenskej reprezentácie a viacnásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka (33) sa začína kryštalizovať.

Neuberá sa však doteraz naznačeným smerom, ale úplne inak! Podľa informácií Nového Času sa chystá Marekov presun z Dalianu do Slovana Bratislava.

S čínskym klubom má síce zmluvu až do roku 2022, ale pre pandémiu koronavírusu a účasť Slovenska na EURO potrebuje nutne pravidelne hrávať! A tieto okolnosti urýchľujú jeho rozhodovanie...

Posledný zápas za Dalian odohral Marek v septembri 2020 a prakticky odvtedy okrem reprezentačných štartov trénuje iba individuálne, alebo sa pripravuje s druholigovou Podbrezovou. Pre potreby národného tímu, ktorý sa kvalifikoval na EURO, je však dôležité, aby Marek pravidelne hrával.

Preto podľa našich informácií v tomto smere podáva hráčovi pomocnú ruku bratislavský Slovan, za ktorý už v minulosti Marek ako dorastenec hrával a z neho odišiel za veľkou kariérou do Talianska, kde najprv pôsobil v Brescii a neskôr dvanásť rokov hviezdil v SSC Neapol. Už počas pôsobenia pod Vezuvom sa niekoľkokrát vyjadril, že si vie predstaviť, že kariéru ukončí v najslávnejšom slovenskom klube.

„Rád by som ukončil kariéru v Slovane, ale nezáleží to iba na mne. Je to jediný slovenský klub, kde by som chcel hrávať. Ak by bolo niečo také možné, isto ukončím kariéru v Slovane,“ vyhlásil v minulosti Hamšík. Tá možnosť teda nastáva v týchto dňoch.

„Áno, môžem potvrdiť, že o Marka má Slovan záujem a jeho príchod na Tehelné pole je v riešení. Ide hlavne o to, aby pravidelne hrával, aby bol pred EURO vo forme,“ vyjadril sa pre Nový Čas dobre informovaný zdroj blízky bratislavskému klubu. Prípadný prestup by sa mal zrealizovať v priebehu niekoľkých hodín, najviac jedného-dvoch dní. Teraz je na ťahu čínsky klub, ako sa k prestupu Hamšíka postaví. Hoci má stále platnú zmluvu, všetko je vecou dohody medzi čínskou stranou, Slovanom a manažérom Hamšíka Jurajom Veglošom.

Prišiel by ako amatér

Hoci sa prestupové okno na Slovensku pred pár dňami zatvorilo, na Hamšíkov prípadný príchod do Slovana by to nemalo mať žiadny vplyv. Hamšík je totiž na slovenskej futbalovej matrike od svojho odchodu do zahraničia celých pätnásť rokov vedený ako amatérsky futbalista. Skončené prestupové obdobie by sa naňho ako na amatéra nevzťahovalo a bez problémov môže posilniť Slovan už v najbližších dňoch.