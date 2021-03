Známa dvojka zakotvila v rádiu na neurčito: Adela sa zverila, prečo kývla na ponuku

Sú späť. Moderátorská dvojica Adela Vinczeová (40) a Matej Sajfa Cifra (41) zabávala poslucháčov Fun rádia od roku 2006 dlhých sedem rokov.

A aj vďaka tejto príležitosti sa vypracovali na najznámejších slovenských moderátorov. No ich výborne rozbehnutý vlak sa v roku 2013 zastavil, keď sa blondínka rozhodla poobzerať po nových výzvach. Prikývla však na rok moderovania kvôli narodeninám rádia, ale zdá sa, že sa jej ročné ‚angažmá‘ poriadne pretiahne. Adela a Sajfa sú totiž späť v plnej zbroji na neurčito!

Od roku 2006 nebolo lepšej a zábavnejšej moderátorskej dvojice, akou bola Adela so Sajfom. Vo Fun rádiu zažiarili a spoločne až do roku 2013 prešli hviezdnou kariérou, no potom sa ich cesty rozdelili. Matej ostal v rádiu a Adela sa vrhla do ďalších úspešných projektov, ktoré moderovala. Prikývla však na ročné moderovanie spomienkovej relácie, kde mapovali, čo sa udialo v rádiu za uplynulých tridsať rokov. Relácia však skončila s odbitím poslednej minúty roku 2020, ale dvojica Adela a Sajfa sa z rádia neporúčali.

Práve naopak, zostávajú a budú spolu vysielať opäť, ako za starých čias. „Vracia sa značka Adela a Sajfa, vracia sa humor, ktorý dodnes nikto v našom priestore nenapodobnil a ktorý som mal možnosť osobne zažiť aj na tejto predpandemickej ekologickej ceste naprieč republikou. Veľmi sa teším, že roky ich spolupráce neskončili v koši a že sa takto nádherne zrecyklovali,“ prezradil nadšený Adelin manžel Viktor.

„Už máme svoju talkšou vyše roka a išla som do toho preto, lebo ma rádio oslovilo a vždy ma bavila interakcia so Sajfom. Je to pre mňa vždy radostná hodinka so zábavným Sajfom a zaujímavým hosťom, ktorého spovedáme v odľahčenej nálade," zverila sa Adela Novému Času.