Ďurovčíka s manželkou Barborou pandémia nezastavila: Veľký deň synčeka však nebol podľa ich predstáv

Režisér Ján Ďurovčík (49) a jeho manželka, muzikálová herečka Barbora (25) sú šťastnými rodičmi päťmesačného synčeka Janka.

Starostliví rodičia nedávno urobili svojmu pokladu veľký deň. Aj napriek všadeprítomnej pandémii koronavírusu sa im podarilo synčeka pokrstiť. No nebolo to všetko podľa ich predstáv. Na krstinách mohli byť len tí najbližší. Ďurovčíkovcov sa pandémie nezľakli. Krstiny Janka však museli byť iba v malom počte.

„Krst prebiehal len v úzkom kruhu. Chceli sme to Jankovi dopriať aj v tejto ťažkej dobe. Samozrejme, bolo to pekné, maličký bol dobrý a zvládol to, aj keď už nie je úplne maličký. Stihli sme to, pokým nebude behať,“ povedala s úsmevom Novému Času režisérova manželka. Janko dostal aj krásnu ručne vyšívanú košieľku so svojím menom a dátumami narodenia či krstu. Nechýbala ani ukážková torta v krémovo zlatej farbe.

Prominentní rodičia si vybrali Kostol sv. Jána Krstiteľa v obci Kremnické bane. Práve tam majú chatu a viac ako dva mesiace trávili v nej, izlovaní od všetkých. Jankovými krstými rodičmi sú ich priatelia, a hoci bol tento deň ovplynený pandémiou, manželia si ho s ich pokladom užili a rozhodne naň nezabudnú. Majú, samozrejme, vydarené fotky, na ktorých sú síce bez rúška, no len čo skončili s pózovaním, rúška si nasadili v rámci opatrení.

