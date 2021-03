Čo nám pomáha v autách: Mnohé asistenčné systémy zachraňujú životy

Asistenčných systémov je už toľko, že pri jednotlivých testoch ani nemôžeme všetky spomínať.

Nezostal by nám totiž priestor na nič iné. Mnohé sú užitočné a zachraňujú životy. Čo všetko nájdeme v dnešných autách? Pomocou radarov v zadnom nárazníku alebo v spätných zrkadlách vás upozorní na prítomnosť iného automobilu vo vašom mŕtvom uhle. Viacerí výrobcovia tento systém používajú aj na varovanie pred otvorením dverí, ak sa zozadu blíži nejaký objekt. Tento systém využíva tri druhy zásahov. Vizuálny – rozsvietením kontrolky v blízkosti daného spätného zrkadla, akustický a niektoré vám dokonca aj aktívne zasiahnu do riadenia, ak hrozí zrážka.

Automatické parkovanie na diaľku

Autonómne parkovanie znie skvelo na papieri a ak máte úzku garáž, je to aj dobrý pomocník. Avšak prezentačné filmy automobiliek takéto parkovanie „na diaľku“ predvádzajú aj v parkovacích domoch. Zatiaľ sú tieto systémy veľmi pomalé. Chceli by sme vidieť, kto nájde odvahu v Auparku zablokovať ostatných, vystúpiť z auta, ťukať do mobilu a sledovať, ako jeho auto pomaličky a veľmi opatrne parkuje. Najmä na Vianoce by to bola zábava. Podobne to platí aj o aktívnych parkovacích asistentoch. Nie je to zlá vec, keď máte čas a priestor, ale priemerný šofér zaparkuje rýchlejšie. Nehovoriac o tom, že už sa nám stalo, že si auto takto samo oškrelo disk o obrubník. Tieto systémy sa však neustále zlepšujú, a tak je pravdepodobné, že v budúcnosti ich úžitková hodnota výrazne vzrastie. Zatiaľ však nie sme fanúšikmi.

Hlasové ovládanie

Znie to dobre, ale realita je taká, že Google je v rozpoznávaní reči ešte stále ďalej. Väčšina áut zatiaľ nepodporuje slovenčinu, takže u nás to musíte skúsiť nejakým iným jazykom. Ďalší aspekt, na ktorý sa neprihliada, je ten, že v aute môžete mať posádku alebo kričiace deti. V takýchto podmienkach vás auto nebude počuť. Prosiť posádku, aby bola ticho, len aby ste vy zadali autu nejaký hlasový pokyn, je tiež tak trochu trápna situácia.

Ovládanie gestami

Najďalej je na tomto poli BMW, ktoré rozpoznáva najviac gest a väčšina funguje takmer bez chyby. Koncern VW má ovládanie gestami iba preto, aby ho mal, a často funguje skôr vtedy, keď to nepotrebujete. Frajerina, ale vzhľadom na množstvo podporovaných funkcií zbytočná.

Monitoring mŕtveho uhla

Inteligentný adaptívny tempomat

Radarový tempomat prispôsobuje rýchlosť auta aktuálnym dopravným obmedzeniam a dokonca aj profilu cesty. Auto teda spomalí pred zákrutami, kruhovými objazdmi či pri vjazde do obce. Samozrejme, že keď dobehnete pomalšie auto, tempomat bude udržiavať od neho nastavený odstup. Je to skvelý pomocník, ktorý výrazne znižuje riziko, že dostanete pokutu. Taktiež máte možnosť zvoliť si, či chcete, aby tempomat prihliadal na rýchlostné obmedzenia, alebo nie.

360° parkovacie kamery

V čase, keď disky rastú a profi l pneumatík sa neustále znižuje, sa veľmi hodí vidieť auto zo simulovanej vtáčej perspektívy. O takýto pohľad sa starajú zväčša štyri kamery, ktorých obraz dokopy pospája šikovný softvér. Máte tak prehľad o polohe obrubníkov či odkrytých kanálov. Niekedy sa dajú jednotlivé kamery využívať aj samostatne - predná na náhľad do neprehľadnej križovatky, bočné na kontrolu obrubníkov a zadná na cúvanie.

Matrix LED svetlá

Vodič môže jazdiť iba tak bezpečne, na akú vzdialenosť vidí. Matrix LED svetlá (alebo teraz aj digitálne svetlá v prípade audi a mercedesu) sa starajú o maximálny rozhľad v noci, keď osvetľujú vozovku a okolie diaľkovým režimom, ale vodičov premávky zo svojho lúča selektívne vynechajú. Niektoré dokážu vykresľovať na cestu rôzne obrazce a upozornenia, čo môže pomôcť pri jazde v zúžených pruhoch alebo pri navigácii.