Dúbravka sa vrátil do bránky v Premier League: Vydobyje si späť post jednotky?

Po 216 dňoch opäť v Premier League! Tak dlho čakal slovenský brankár Martin Dúbravka (32) pre zranenie členka na návrat medzi tri žrde v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Jeho Newcastle United sa medzičasom ocitol tesne nad pásmom zostupu. Žilinský rodák dostal príležitosť v dôležitom súboji proti Wolverhamptonu (1:1).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Čisté konto neudržal, no v nadstavenom čase zachránil svoj tím od prehry, keď skvelým reflexom vytlačil loptu na brvno. „Martin je typom brankára, ktorý bude sklamaný, že pri góle súpera neudržal loptu pred čiarou. V závere však predviedol vynikajúci zákrok,“ povedal tréner Newcastlu Steve Bruce.

Počas rekonvalescencie Dúbravku si post jednotky vybojoval 30-ročný Angličan Karl Darlow. Slováka dlho nepustil do bránky. „Martin sa dal do poriadku a situáciu vnímal reálne. Vie, že konkurencia je veľká. Prácou na tréningoch si pýtal pozíciu prvého brankára späť. Tréner ho vypočul. Pre mňa je to veľmi dobré a prospešné info. Verím, že si miesto v bránke udrží a bude zasa pravidelne chytať,“ reagoval pre Nový Čas na jeho návrat tréner reprezentácie Štefan Tarkovič.

Podľa neho si Martin svoje miesto v zápase zastal dobre, čo mu môže len pomôcť. „Boli sme v kontakte. Snažil som sa mu vysvetliť, že ani tréner to nemá jednoduché. Kluby musia mať plnohodnotné náhrady, lebo hocikedy môže vypadnúť pre koronu viacero hráčov. Martin to všetko chápal.“

Tarkovič oznámi o dva týždne nomináciu na zápasy kvalifikácie MS 2020 proti Cypru, Malte a Rusku. Dúbravka by v nej ani napriek vyše polročnej absencii nemal chýbať.

Čím si prešiel za 8 mesiacov?

JÚL 2020

- odchytal posledný ligový duel proti Liverpoolu

AUGUST

- počas tréningu na Slovensku si zranil členok

SEPTEMBER – NOVEMBER

- liečba trvala dlhšie, ako sa predpokladalo

- absolvoval operáciu nosovej priehradky

- mesiac bojoval s koronavírusom

- vynechal 6 zápasov LN a 2 v baráži ME

DECEMBER

- pred Vianocami začal opäť trénovať s mužstvom

JANUÁR 2021

- v 3. kole FA Cupu čelil londýnskemu Arsenalu

FEBRUÁR

- po 216 dňoch chytal v lige proti Wolverhamptonu