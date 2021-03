Kouč Zvolena Andrej Podkonický: Prečo hráčom vyzúvam korčule?!

V kabíne panuje pohoda a niet divu! Hokejisti Zvolena sú priebežne po 43. kole Tipos extraligy lídrom súťaže a klape im to na ľade i mimo neho.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dôkazom toho je aj zábavka, ktorú majú medzi sebou niektorí hráči spolu s asistentom trénera Andrejom Podkonickým (42). Po každom tréningu si dajú súťaž v nájazdoch a kto skončí na poslednom mieste, tak musí ostatným v kabíne vyzúvať korčule. A častokrát sa tejto úlohy s úsmevom zhostí práve Podkonický!

Zvolenčania pod trénerskou taktovkou Petra Oremusa a Andreja Podkonického hrajú v tomto ročníku vo veľkej pohode a patria medzi top ašpirantov na zisk majstrovského titulu.

„Dala sa tu dokopy naozaj výborná partia skúsených hráčov a ťaháme za jeden povraz na ľade i mimo neho. Verím, že v takýchto výkonoch a výsledkoch budeme pokračovať aj v play-off, ktoré sa pomaličky blíži,“ vyjadril sa skúsený útočník a líder tímu Radovan Puliš. Ten má spoločne s Marekom Viedenským zaujímavú zábavku, ktorej súčasťou je aj kouč Podkonický.

Túži po titule

„Keď boli obaja zranení ešte v úvode sezóny, tak sme hrali bago o to, kto koho vyzuje z korčúľ. Teraz sme to zmenili a po tréningoch máme súťaž v nájazdoch. Občas sa k nám pridajú aj iní chalani, je to zábava. Je pravda, že niekedy prehrám a musím ich vyzúvať, ale veľakrát chlapci vyzúvali už aj mňa,“ vyjadril sa s úsmevom Podkonický, ktorý v minulosti získal ako hráč so Zvolenom titul v roku 2013. „Bolo by pekné, keby sa mi to teraz podarilo aj v pozícii trénera,“ dodal na záver Andrej.

Program 44. kola

- dnes o 17.00 hod.

L. Mikuláš – Trenčín

- o 17.30 hod.

Michalovce – Miškovec

B. Bystrica – Detva

- o 18.00 hod.

Slovan – Košice (PP Sport 1)

Nitra – Zvolen

N. Zámky - Poprad