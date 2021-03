Nitra otvorila všetky škôlky: Prevádzku bude musieť po 3. marci upraviť

Všetkých 28 mestských materských škôl (MŠ) v Nitre je od pondelka otvorených.

Ako informovala radnica, z 2566 detí do nich v prvý deň nastúpilo 1031. "Počítali sme s tým, že nenastúpia všetky deti, pretože sú jarné prázdniny," uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Podľa jeho slov bol nástup detí do škôlok bezproblémový. "Iba traja rodičia mali problém preukázať sa negatívnymi testami na COVID-19. Argumentovali napríklad aj tak, že nikam nechodia. My sme na teste trvali. Postupovali sme v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, takže aspoň jeden z rodičov musel preukázať negatívny test," povedal Holúbek.

Mestské škôlky budú otvorené aj v utorok 2. marca. Ďalšiu prevádzku MŠ bude musieť radnica upraviť podľa nových usmernení vlády SR, ktoré by mali platiť od 3. marca. "My musíme zistiť, koľko rodičov bude chodiť do práce prezenčne, a teda, aký bude záujem o umiestnenie detí do škôlky. Doteraz, keď do škôlok chodili iba deti rodičov z kritickej infraštruktúry a takých, ktorí museli byť v práci, nám postačovali tri škôlky a šesť školských klubov. K avizovanému samotestovaniu zatiaľ žiadne usmernenie neprišlo," dodal Holúbek.