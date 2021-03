Šaľa zriadila nové odberné miesto: Testovať budú aj kloktaním

V Šali začína od 1. marca fungovať nové odberné miesto, na ktorom sa budú vykonávať PCR testy.

Obyvatelia mesta tak už nebudú musieť chodiť na testovanie do Galanty či Nitry. Ako uviedla hovorkyňa mesta Dajana Hanesová, PCR odberné miesto je zriadené v kultúrnom dome v mestskej časti Veča. "Patrí k iba niekoľkým pracoviskám na Slovensku, kde sa občania budú môcť otestovať nielen výterom, ale aj kloktaním. Fungovať bude od pondelka do piatka v čase od 9. do 16. hodiny," povedala Hanesová.

Objednávanie na PCR testy sa bude uskutočňovať cez portál korona.gov.sk, kde bude záujemcom pridelený COVID-19 pass s presným dátumom a časom odberu. "PCR testovanie je spoplatnené, platiť bude možné vopred aj na mieste. V prípade, že bol občan v kontakte s pozitívnou osobou alebo má príznaky ochorenia, môže byť test vykonaný bezplatne," doplnila Hanesová.