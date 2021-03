Matovič sa prihovoril Slovákom a rypol si do Čaputovej: Na toto doplácame všetci!

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) pripomenul ľudom, aby dodržiavali protipandemické opatrenia.

Ako napísal na svojom profile na sociálnej sieti, od spoločnej vôle dodržiavať ochranné opatrenia záleží, ako sa v budúcnosti budeme mať. ,,Prosím, buďte veľmi opatrní. Viem, že si to mnohí nechceme priznať, ale len a len od našej spoločnej vôle dodržiavať ochranné opatrenia záleží, ako sa zajtra budeme mať. Viem, že je populárne dokazovať iným, ako sa to mňa netýka, ako ja nemusím, ako dokážem systém obísť. Doplácame však na to všetci. Niektorí zdravím, iní životmi, iní ekonomickým strádaním," myslí si premiér.

,,V krajinách, kde vládne strany držia spolu, kde opozícia či prezident/-ka nezneužívajú pandémiu na politikárčenie, ľudia dodržujú opatrenia výrazne viac a sú na tom výrazne lepšie. My také šťastie nemáme. Proti väčšine poctivých ľudí stojí hŕstka štváčov, ktorí sa riadia heslom - čím horšie, tým pre nich lepšie. Bohužiaľ kopa ľudí im lipne na falošných sladkých rečiach plných jedu... A ani si neuvedomujú, ako veľmi si tým ubližujú. Buďte statoční a verte svojmu rozumu. Nenechajte sa manipulovať ľuďmi, pre ktorých ste len čísla a mydlia si ruky každé ráno pri počte mŕtvych. Čísiel," napísal Matovič na Facebooku.