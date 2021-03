Vlhovej matematika v boji o veľký glóbus: Čo ju ešte čaká a koľko bodov je v hre?

Víkend vo Val di Fassa všetko zmenil. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) už nie je líderkou priebežného celkového poradia Svetového pohára.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová totiž vo Val di Fassa získala 280 bodov, kým Vlhová iba 51 bodov.

Na čele tak rodáčku z Liptovského Mikuláša vystriedala Gutová-Behramiová, ktorá má aktuálne na čele pred Petrou náskok 187 bodov. A tak si fanúšikovia alpského lyžovania berú do rúk kalkulačky a začínajú počítať. Koľko bodov môže ešte získať Vlhová? A koľko Gutová-Behramiová? Boj o veľký glóbus sľubuje ešte poriadnu drámu.

Peťa má výhodu v počte štartov

Do konca Svetového pohára zostáva ešte 8 pretekov. Istú výhodu má slovenská lyžiarka, ktorá bude zrejme štartovať vo všetkých zostávajúcich pretekoch. A navyše, slalom, v ktorom v tejto sezóne dominuje Petra a Lara ho nejazdí, sa pôjde až štyrikrát! Za istých okolností môže v slalome získať až 400 bodov, to by ale musela všetky zostávajúce preteky v slalome vyhrať.

Zjazd a super-G sa už ide iba raz a tak kľúčové budú zrejme dva obrovské slalomy - v Jasnej a Lenzerheide. V tejto disciplíne má Gutová-Behramiová famóznu formu, ale Petra už viackrát dokázala, že aj obrák vie famózne zajazdiť. Hoci, v tejto sezóne v ňom za najlepšími trochu zaostáva.

Lara slalom nejazdí

Lara Gutová-Behramiová slalom nejazdí a hoci má v tejto sezóne skvelú formu, je nepravdepodobné, že ho pôjde. Vo World cup start liste - v rebríčku pre nasadzovanie, nemá v slalome ani bod, čo znamená, že by musela jazdiť s veľmi vysokými štartovými číslami. Celkovo dokončila vo Svetovom pohári v kariére iba dva slalomy. Jej najlepším výsledkom je 14. miesto z pretekov v Aare ešte v roku 2009.

Celkové poradie Svetového pohára (po 25 z 33 súťaží):

1. Gutová-Behramiová 1227 bodov, 2. VLHOVÁ 1040, 3. Michelle Gisinová 892, 4. Bassinová 790, 5. Brignoneová 759, 6. Sofia Goggiová (Tal.) 740

Priebežné poradie v super-G (6 zo 7):

1. Gutová-Behramiová 525 b., 2. Brignoneová 323, 3. C. Suterová 310, 4. Tipplerová 272, 5. Ester Ledecká (ČR) 236, 6. Bassinová 228

Priebežné poradie v obr. slalome (6 z 8):

1. Bassinová 460 bodov, 2. Worleyová 336, 3. Gisinová 312, 4. Brignoneová 282, 5. Shiffrinová 280, 6. Gutová-Behramiová 259, 7. VLHOVÁ 218

Priebežné poradie v slalome (5 z 9):

1. VLHOVÁ 400 bodov, 2. Liensbergerová 360, 3. Shiffrinová 335, 4. Gisinová 330, 5. Holdenerová 245, 6. Mairová 143

Priebežné poradie v zjazde (7 z 8):

1. Goggiová 480, 2. Suterová 410, 3. Gutová-Behramiová 383, 4. Breezy Johnsonová (USA) 330, 5. Weidleová 265, 6. Pirovanová 220, ... 12. VLHOVÁ 164

Zostávajúce preteky SP 2020/2021 6. marca 2021 Jasná obrovský slalom 7. marca 2021 Jasná slalom 12. marca 2021 Aare slalom 13. marca 2021 Aare slalom 17. marca 2021 Lenzerhaide zjazd 18. marca 2021 Lenzerhaide super-G 20. marca 2021 Lenzerhaide slalom 21. marca 2021 Lenzerhaide obrovský slalom

Bodovanie vo SP