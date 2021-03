Dozvedela sa, že ju frajer podvádza, tak sa mu pomstila: Uf! Musel sa prepadnúť pod zem

Mladá žena sa dozvedela, že ju jej frajer podvádza nie s jednou, ale dokonca s troma ženami. Rozhodla sa mu pomstiť, tak toto ešte oľutuje!

Ako uvádza portál The Sun, mladá žena Emely Zambrano sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti TikTok o sladkú pomstu, ktorú vymyslela na svojho (teraz už) exfrajera. Dozvedela sa, že ju podvádza s troma ženami, a tak mu to chcela dať vyžrať. Vytlačila si úplne všetky dôkazy a konverzácie, ktoré získala a vyzdobila mu s nimi celú jednu stenu v izbe a zrkadlo. Uf, toto zabolí.

„Zisťovala som, že ma môj priateľ podvádza, celé štyri dni. Podvádza ma nie s jednou, ani s dvoma, ale s troma zlatými slečnami. Takže za tie štyri dni som zhromaždila všetky dôkazy, ktoré som mala a rozhodla som sa, že mu urobím túto krásnu novú tapetu,“ povedala Emely vo videu, ktoré zdieľala na sociálnej sieti.

Starostlivo vytlačila všetky konverzácie so slečnami, s ktorými ju podvádzal, a zamierila si to do obchodu s domácimi potrebami, kde si kúpila lepidlo. Potom strávila ďalších pár hodín vystrihovaním a lepením dôkazov na jeho stenu, aby mu vytvorila krásnu nástenku hanby. „Trvalo mi to asi dve hodiny. Ale určite to stojí za to. Tu je konečný výsledok. Ako vidíte, je to majstrovské dielo a som si istá, že ho bude milovať,“ poznamenala Emely.

Okrem steny oblepila aj veľké zrkadlo. „Potom sa už pravdepodobne na seba nebude chcieť pozerať. Každé dievča, ktoré sa okolo neho mihne, bude vedieť, že je podvodník,“ dodala mladá žena vo videu, ktoré si pozrelo vyše 8 miliónov ľudí.

Emely pri odhalení nástenky osobne nebola a svojmu frajerovi povedala, že mu v izbe nechala prekvapenie. Potom si ho zablokovala vo všetkých formách kontaktu. Emely na TikToku neskôr dodala, že sa ju snažil kontaktovať z viacerých čísel, na ktoré mu neodpovedala a zanechal jej niekoľko hlasových správ. „Všetko 100% poprel. Ani raz sa mi neospravedlnil,“ dodala.

Jej majstrovské dielo si pozreli milióny ľudí, ktorí jej snahu ocenili. „Vytlačila si to farebne? Och, rozmaznávaš ho,“ zavtipkoval niekto v komentári a dodal ďalší: „Ukonči to lesklým vrchným náterom“. „Keď si si zapla vlasy dozadu, vedela som, že to je vážne,“ znel ďalší komentár a podobných sa pod jej videami objavili tisíce. Jej nápad veľmi ocenili. Čo si o nástenke hanby myslíte vy?