Obyčajné rúško už nestačí: Respirátory budú povinné vo všetkých interiéroch

Od 8. marca bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave, od 15. marca následne vo všetkých interiéroch, okrem prvého stupňa základných škôl.

Vyplýva to z opatrení, ktoré dnes schválila vláda v rámci riešenia aktuálnej pandemickej situácie. Vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

Medzi navrhnutými opatreniami je napríklad sprísnenie kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica, zavedenie podmienky 72-hodinového negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín či zavedenie e-karantény do konca apríla. Tiež sa navrhuje zacieliť testovanie na koronavírus na osoby s príznakmi, osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách, ako napríklad na pracoviskách či v školách.

Medzi ďalšie schválené opatrenia patrí zrušenie výnimky, ktorá povoľuje osobám pozitívnym na COVID-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní. Výnimku predstavuje odôvodnená návšteva lekára a lekárne. Ruší sa tiež výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu. Vláda si tiež kladie za cieľ distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pričom pozitívne výsledky by sa mali overovať RT-PCR testom.

Zvýšiť sa má tiež počet kontrol vykonávaných príslušníkmi Policajného zboru, nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení a zabezpečenie dennej medializácie počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov. Ďalším záväzkom je vyžadovanie striktného dodržiavania minimálnej plochy 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka v predajni. Zaviesť sa má aj COVID príplatok, ktorý má motivovať k striktnému dodržaniu karantény pre všetkých členov domácnosti.

Cieľom opatrení je podľa schváleného dokumentu znížiť v nasledujúcich troch týždňoch, teda od 1. do 21. marca mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií v nemocniciach. V prípade, že sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt opatrení, začne sa príprava na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.