Vláda schvaľovala nové opatrenia, čakajú nás ďalšie náročné týždne: Tvrdé sprísnenie zákazu vychádzania!

Celý týždeň trvalo vláde Igora Matoviča (47), aby prijala nové opatrenia v boji s koronavírusom. Ešte v pondelok premiér oznámil, že zvoláva okrúhly stôl vedcov, ktorí povedia, čo treba robiť.

Počas troch dní dali dokopy desiatku dôležitých bodov, ktoré následne mala schváliť vláda. Opatrenia pritom plánovali spustiť už v pondelok, teda od 1. marca. Vláda však zasadla až v nedeľu o štvrej popoludní a ministri tak až do neskorého večera neprezradili, na čo sa majú ľudia pripraviť. Do médií pritom unikol zoznam desiatky opatrení, ktorý Matovič označil za pravdivý a naznačoval, že sa Slováci majú zariadiť podľa neho.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čakajú nás ďalšie náročné týždne. Slovenský lockdown trvá už od konca decembra, no dáta o mobilite naznačujú, že vláda si nevynútila zásadnejšie rešpektovanie pravidiel. Počas uplynulého týždňa tak za jedným stolom sedeli dve desiatky vedeckých kapacít, aby prišli s opatreniami, ktoré konečne zaberú a uvoľnia preťažené nemocnice, kde lekári často rozhodujú o živote a smrti pacientov.

Na stole tak je desiatka návrhov, ktoré majú platiť už od dnešného dňa. Najväčšou zmenou je sprísnenie zákazu vychádzania. Zatiaľ čo doteraz bolo extrémne veľa výnimiek, po novom sa ľudia nedostanú zo svojho okresu. Povolené prekročiť jeho hranicu bude iba vtedy, ak to bude potrebné pre vašu prácu. Zamestnávateľ bude musieť vydať potvrdenie, kde bude jasne napísaný pracovný čas aj miesto výkonu práce.

„Rovnako asi môžeme očakávať, že tí ľudia, ktorí chodia do školy a do práce, budú potrebovať nie všeobecné potvrdenie, ale malo by tam byť uvedené, kde je výkon práce a v akom čase, aby sa to dalo skontrolovať,“ povedal minister práce Milan Krajniak v O 5 minút 12. Po novom tiež bude zakázané vychádzať z domu po 20.00 hodine, dostať sa budete môcť len k lekárovi či do práce.

Od budúceho týždňa tiež má byť povinný respirátor namiesto rúška v obchodoch a hromadnej doprave a od 15. marca vo všetkých interiéroch. Kuriózne vyznieva požiadavka po roku od prvého prípadu korony, aby všeobecní lekári dostali štandardizované postupy toho, ako postupovať v liečbe ľudí, ktorí sú pozitívne testovaní na COVID-19. Nemocniční lekári pritom mesiace upozorňujú, že sa k nim dostávajú pacienti v ťažkých stavoch aj preto, že v domácej liečbe nemajú dostatok informácií, ako predchádzať ťažkému priebehu koronavírusu.

Viac peňazí v karanténe

Medzi opatrenia má však pribudnúť aj ekonomická pomoc tým, ktorí musia zostať v karanténe. V praxi im totiž klesá príjem na 55 % hrubej mzdy. „Karanténne príspevky by mohli kompenzovať celú čistú mzdu,“ povedal Krajniak. Zmena má platiť už od začiatku marca. „Musíme pomôcť ľuďom, pretože keď sa stane, že dvaja ľudia pracujú a teraz musia zostať v karanténe, myslím rodina, dvaja manželia plus majú malé deti, tak dostávali 55 % percent hrubého príjmu ako pandemickú OČR alebo pandemickú péenku,“ dodal Krajniak.

Schváliť to musia aj poslanci parlamentu. Ministri v koalícii pritom diskutujú aj o štátnej karanténe, ktorá medzi požiadavkami odborníkov zatiaľ nie je. Išlo by o podobný princíp, aký platil minulý rok na jar, keď cestujúci zo zahraničia nastúpili do štátnej karantény v ubytovacích zariadeniach alebo do domácej karantény, ktorá je kontrolovaná aplikáciou. Tá však nie je fungujúca, minister hospodárstva Richard Sulík tvrdí, že bude k dispozícii až koncom apríla.

Nemôže za to vláda

Premiér Matovič potvrdil, že dokument, ktorý unikol do médií, je pravdivý a po schválení tam budú minimálne rozdiely. Vláda však môže urobiť zmeny v predbežných materiáloch, ktoré sú k dispozícii. „Podmienky lockdownu, ktorý máme, sa už zásadným spôsobom sprísňovať nemôžu. Môžeme vyzývať ľudí k zodpovednosti. Ak by sme dodržiavali len základné opatrenia, tak by sme tu nemali také množstvo prípadov, sto ľudí mŕtvych,“ tvrdil Matovič v TA 3.

Premiér si myslí, že nemôžeme očakávať zázraky ani po týchto ďalších opatreniach. „Najzásadnejšie opatrenie je, aby sa dodržiavalo to, čo je platné. Ak by sme ich dodržiavali poctivo, v priebehu 2 - 3 týždňov tu nemáme jedného pozitívneho pacienta. Je to na nás, nie na vláde. Ja si musím dať ruku na srdce, koľkokrát som obišiel pravidlá, bol som v miestnosti s druhými ľuďmi a dal som si dole rúško. Bolo to možno desiatky raz, tak isto to urobili ďalší ľudia,“ priznal sa Matovič.

Predseda vlády naďalej stojí za tým, že problémom bol aj postoj Richarda Sulíka, ktorý pred Vianocami nenakúpil testy a tvrdí, že za zlú situáciu môžu Slováci. „Každý rozumný človek si pozrie, či to je len zodpovednosť vlády a či on sám tie opatrenia dodržiaval. Ten, kto chce vidieť vinníkov inde, bude ukazovať na vládu, na Matoviča. Keď tu budeme dve tretiny poctivých ľudí trpieť preto, lebo jedna tretina ľudí kašle na opatrenia a všetko pokazia, tak ten vírus neporazíme,“ dodal.