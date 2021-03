Hudáček pri debute strelil gól: Ako hodnotí svoj prvý zápas v novom tíme?

Uviedol sa výborne! Slovenský hokejový reprezentant Libor Hudáček (30) má za sebou úspešnú premiéru vo švajčiarskej lige. Hneď v úvodnom súboji v drese Lausanne strelil skúsený útočník gól a prispel k triumfu svojho tímu na ľade Rapperswilu 5:4 po nájazdoch!

Hudáček prišiel do švajčiarskeho klubu z ruského Nižnekamska z KHL, kde už nemal šancu hrať play-off, a tak ho vedenie uvoľnilo. „Som rád, že môžem sezónu dohrať v tíme, ktorý bude hrať nielen play-off, ale bude mať aj šancu bojovať o titul. Švajčiarska liga je veľmi kvalitná a teším sa na novú výzvu,“ povedal pre Nový Čas Libor, ktorý sa presunul z Ruska do Švajčiarska vo štvrtok, vyfasoval s rodinou aj apartmán a v sobotu už stihol absolvovať debut v drese Lausanne na ľade Rapperswilu.

„Keďže Rusko nie je pre Švajčiarov v červenej zóne, tak som po príchode do krajiny nemusel absolvovať povinnú karanténu,“ informoval Hudáček, ktorého tréner zaradil do druhej formácie a v 24. minúte súboja strelil svoj premiérový zásah v novom tíme.

„Teší ma, že som pomohol mužstvu gólom k víťazstvu. Na to, že to bol prvý zápas a nemal som veľa času na adaptáciu, sa mi hralo veľmi dobre. To, čo som očakával, sa aj naplnilo. Súťaž je veľmi kvalitná a som rád, že v nej môžem pôsobiť,“ reagoval Libor, ktorý má zatiaľ v Lausanne kontrakt do konca sezóny. „Urobím všetko pre to, aby som si vybojoval dlhšiu zmluvu,“ dodal.