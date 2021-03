Trpká dohra pre Klobučníka po prekonaní covidu: Moje pľúca nepracujú tak, ako by mali

Veľká cena Slovenska v plávaní (5. - 7. marca) v Šamoríne bude bez dvojnásobného účastníka olympijských hier Tomáša Klobučníka (30). Ten sa stále vyrovnáva s následkami ochorenia COVID-19.

„Cítim sa veľmi unavený a veľmi zadýchaný a pri nízkej intenzite plávam veľmi pomaly,“ vysvetlil pre swimmsvk.sk Klobučník.

Za tri týždne v šamorínskej bubline absolvoval len ľahké tréningy. „Trápim sa s dychom, hlienmi a mám pocit, že moje pľúca nepracujú tak, ako by mali. Časy sa nedajú absolútne porovnať s tým, čo som plával pred chorobou. Je to naozaj veľmi zlé, nebudeme si klamať,“ pokračoval náš reprezentant, ktorého čaká kolotoč ďalších vyšetrení.

Do začiatku OH v Tokiu veľa času nezostáva a VC Slovenska bola jednou z možností, kde sa dal limit splniť. „Nie je to jednoduché. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa kvalifikoval, pretože to bol môj cieľ na rok 2020, pokiaľ nevypukol Covid,“ neskladá zbrane. Hoci bol na koronavírus pozitívny, nemal žiadne príznaky. „Myslel som si, že netreba absolvovať žiadne vyšetrenia, len sa pomaly zapájať do tréningu. Opak bol však pravdou,“ uzavrel.