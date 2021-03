Čaputovej “prepáčte” v priamom prenose: Prečo sa prezidentka ospravedlnila Slovákom!

Jasne povedala, čo si myslí. Prezidentka Zuzana Čaputová (47) sleduje situáciu vo vláde, ktorá si nevie poradiť s koronakrízou, s rozpakmi.

Premiéra Igora Matoviča (47) na osobnom stretnutí počas týždňa vyzvala na vyvodenie sebareflexie a politickej zodpovednosti za svetové prvenstvo Slovenska v počte mŕtvych a hospitalizovaných na koronavírus. V priamom prenose sa hlava štátu ospravedlnila za nezvládnutie pandémie a hovorí, že je nevyhnutné zmeniť spôsob vládnutia.

Čaputová v relácii Na telo povedala, že nie je problém iba s opatreniami a či zaberú viac alebo menej. „Čelíme chaosu v manažmente, čelíme nie veľmi kvalitnej komunikácii, na ktorú upozorňujú koaliční alebo opoziční partneri. Toto je stále problém, tu sa žiadna zmena na tomto poli akoby nedeje.

Nemyslím si, že iba výmena ministra Krajčího by stačila. Ja si myslím, že vláda musí urobiť aj iné kroky, aby ukázala ľuďom, že nie je odtrhnutá od reality. Že tu máme obrovský problém, sme, preboha, prví na svete v počte úmrtí na milión obyvateľov,“ skonštatovala tvrdo prezidentka.

Kľúčové je podľa nej dať signál ľuďom, že politici vidia, čo sa deje a že pôjdu na to inak. Tlačiť na nahradenie premiéra Matoviča za iného človeka nebude. „Premiér a táto vláda májú plnú legitimitu, ústavnú väčšinu v parlamente,“ dodala Čaputová.

Musím povedať prepáčte

Hlava štátu považuje za nevyhnutné, aby si kompetentní uvedomovali, že každý deň zomrú stovky ľudí predčasne. „Žiada sa mi v tejto súvislosti povedať, že ma to ľudsky nesmierne mrzí, že sme to v tomto zmysle nezvládli najlepšie, a žiada sa mi povedať ľuďom prepáčte.

Hoci nemám žiadne priame právomoci, aby som o pandemickej kríze rozhodovala, alebo ju riadila, je namieste povedať prepáčte,“ uviedla Čaputová. Kto je však za to zodpovedný? „Túto otázku o vyvodení politickej zodpovednosti, čo považujem za správny krok, by som nechala na vládu.

Samozrejme, ponúka sa ministerstvo zdravotníctva a tu chcem povedať, že si prácu ministra Krajčího vážim. Mám s ním dobrý, profesionálny vzťah, ale myslím si, že je namieste ukázať v istom zmysle gesto. Nedávno som sa s ním stretla na rokovaní v paláci a môžem povedať, že unavenejšieho človeka som už dávnejšie nestretla. Rezort, ktorý je najviac skúšaný za ten rok v pandémii, potrebuje nový impulz, nový reštart,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie prezidentka.

Sama však premiérovi pripomenula, že ak by aj nastala zmena na poste ministra, tak to nestačí. „To, čomu čelíme, sú chyby v komunikácii, manažmente, hádky v koalícii, a to, samozrejme, nesúvisí iba s výmenou na poste ministra zdravotníctva.“ Matovič odmieta odvolať Krajčího. „Mali sme lichotivé prvenstvo v celej Európe do septembra. Marek Krajčí bol jediný minister, ktorý kričal na vládach, na ostatných apeloval, najmä na Sulíka, prosím vás, sprísnime opatrenia. Marek Krajčí bojoval za zdravie a životy,“ vysvetlil.

Matovič verzus prezidentka

Matovič v TA3 prezidentke odkázal, že si neželá odkazy cez médiá: „Myslím si, že medzi najvyššími ústavnými činiteľmi by sme mohli mať zvyklosť, že si to povieme medzi štyrmi očami a potom povedzme niečo do médií.“ Čaputová odmieta, že by prehnala komunikáciu k premiérovi cez médiá. „Pokiaľ ide o komunikáciu o partneroch v politickom priestore, tak si rada nechám poradiť, ale určite nie od pána premiéra. Všetko, čo som mu adresovala, bolo predtým oznámené na stretnutiach s ním,“ povedala.

Kritiku vlády z viacerých strán považuje skôr za zúfalú snahu vylepšiť situáciu. „Niekedy mám pocit, že keď sa tu vyjadrí kritický pocit voči tejto vláde, akoby ona bola obeťou, ale obete ležia na cintorínoch. My sme prekročili hranicu sedemtisíc mŕtvych. Obete ležia v nemocniciach v zúfalom stave a vláda ako keby to nevidela,“ uzavrela prezidentka.

Narážala tak zrejme na vyjadrenia premiéra, ktorý opakuje, že verejnosť by mala požadovať vyvodenie zodpovednosti voči „páchateľom“ a nie „obetiam“ vo vláde. Za obeť označuje práve Krajčího, ktorý podľa neho tlačil vládu do razantnejších opatrení, no nepresadil ich, keďže ich sabotovali partneri vo vláde.