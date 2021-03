Ďalšia rana pre Kotlebu rok po voľbách: Po tomto zamrzne úsmev aj Uhríkovi s Mazurekom!

Zaujímavé posuny. Najnovší prieskum preferencií politických strán ukazuje, že na čele je stále HLAS - SD expremiéra Petra Pellegriniho (45).

O desať percent menej by získala SaS Richarda Sulíka (53), ktorý si rok od volieb dvojnásobne polepšil. Naopak, premiérova strana OĽaNO sa zastavila na 10 %, čo je markantný prepad oproti 25 %, ktoré získala v parlamentných voľbách.

Hádky v koalícii však SaS už veľmi nepomáhajú a zastavili sa na 13 % ako najpopulárnejšia koaličná strana. Stále pritom predbieha OĽaNO, ktoré sa drží približne v trojpercentnom závese za liberálmi. Prvý prieskum agentúry FOCUS pre Na telo TV Markíza od rozkolu v ĽSNS ukazuje, že po rozdelení extrémistov podpora Marianovi Kotlebovi klesla.

Medzimesačne stratil tri percentá voličov. Zaujímavé je, že strana odídencov Milana Mazureka či Milana Uhríka získala len 0,7 %. Tesne nad hranicou vstupu do parlamentu sa umiestnila strana Sme rodina Borisa Kollára, ktorá výraznejšie klesla po tom, ako mal nehodu počas zákazu vychádzania s misskou vo vládnej limuzíne.

Prvýkrát po takmer roku by sa späť do Národnej rady vrátila strana Za ľudí ľudí Veroniky Remišovej, ktorá má tiež tesne nad päť percent voličských hlasov. Koalícia v súčasnej zostave by však nedokázala zostaviť vládu. Mala by len 64 poslancov. Keď sa dali pred rokom dokopy, mali zabezpečených 95 hlasov zákonodarcov. Spojiť by sa tak museli minimálne s Progresívnym Slovenskom, ktoré si udržuje takmer 7 % voličov.