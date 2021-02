Zúfalstvo a bezmocnosť: Tradičný tím Bundesligy vyhodil už štvrtého trénera v jednej sezóne

Čoraz väčšia bezmocnosť predstaviteľov nemeckého futbalového klubu Schalke 04 Gelsenkirchen vyústila do ďalšieho a dokonca hromadného prepúšťania.

Okrem trénera Christiana Grossa sa museli rozlúčiť aj športový riaditeľ Jochen Schneider, tímový koordinátor Sascha Riether, asistent trénera Rainer Widmayer a kondičný tréner Werner Leuthard. Po sobotnej prehre 1:5 v Stuttgarte zostali hráči Schalke 04 s 9 bodmi a len jedným víťazstvom z 23 zápasov na poslednej priečke najvyššej súťaže. Na miesto zaručujúce záchranu v I. bundeslige aktuálne futbalisti z Gelsenkirchenu strácajú 9 bodov a do konca súťaže zostáva 11 kôl.

Šesťdesiatšesťročný Švajčiar Gross prišiel v decembri do tímu Schalke 04 v role záchrancu, ale táto riskantná stávka nevyšla. S tímom síce dosiahol prvé víťazstvo v sezóne, ale iba 5 bodov z 10 zápasov odsúdilo jeho misiu na predčasný koniec. Pred Grossom sa v aktuálnej sezóne v tíme zo Severného Porýnia-Vestfálska vystriedali traja ďalší tréneri v poradí David Wagner, Manuel Baum a na dvojzápasový záskok aj Huub Stevens.

Bale sa konečne dostáva do formy: Dvoma gólmi zariadil dôležité víťazstvo Tottenhamu

V mužstve zatiaľ neohlásili meno nového adepta na vratkú trénerskú stoličku, pondelkový tréning bude pod taktovkou fitness trénerov. Funkciu športového riaditeľa by mal prevziať Peter Knäbel, ktorý bol dosiaľ šéfom mládežníckeho oddelenia v tíme sedemnásobného nemeckého majstra a päťnásobného domáceho pohárového šampióna. Niekdajší nemecký reprezentant Gerald Asamoah sa z funkcie trénera mužstva do 23 rokov posunul do funkcie tímového koordinátora. "Pristúpili sme k personálnym výmenám, lebo športové výsledky nie sú dobré. Mužstvo má pred sebou poslednú tretinu sezóny, ktorú musí odohrať čo najúspešnejšie. Hráči majú svoje záväzky voči klubu aj fanúšikom," uviedol šéf dozornej rady Schalke 04 Jens Buchta.