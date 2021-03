Sankciám nie je koniec: Ako sa zmenia pokuty za diaľničné známky?

Zase je to späť. Ak ste si mysleli, že pokutám za cestu bez diaľničnej známky aj tri roky „po“ jazde je koniec, ste na omyle.

Prax ukázala, že minuloročné skrátenie možnosti udelenia pokuty len do 60 dní je pre výbercov pokút, obecné úrady, nezrealizovateľné. A tak sa vám zase môže stať, že šek za takúto jazdu môžete nájsť v pošte znova aj do troch rokov.

Kým sa na Slovensku používali nalepovacie diaľničné známky, platilo, že na diaľnicu ste mohli beztrestne vstúpiť, len ak bola nalepená na čelnom skle. Dnes platnosť diaľničnej známky kontroluje elektronický kamerový systém Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Niektorí neúmyselne, iní zámerne na známku zabudnú a zrazu im príde pokuta.

Väčšina motoristov si pamätá dlhoročnú prax, že pokuta prišla z ničoho nič aj tri roky po jazde. V lete sa to však v rámci opatrení, ktoré poznáme ako Sulíkovo kilečko, zmenilo a upravili sa lehoty na vybavovanie pokút na 60 dní. „Toto nastavenie legislatívy však spôsobilo, že prakticky pri všetkých pokutách by sa nenaplnili zákonne podmienky na ich udelenie,“ upozorňoval Ivan Rudolf, hovorca ministerstva dopravy.

Minulý týždeň sa rozhodnutím poslancov prijať zákon o diaľničnej známke všetko vrátilo späť. Výška pokuty sa nezmenila. Ministerstvo dopravy očakáva, že výsledok „zásadným spôsobom prispeje k náležitému a efektívnemu sankcionovaniu prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili povinnosť úhrady diaľničnej známky.“ Dokedy teda môžete dostať pokutu z obecného úradu?

Dokedy je možné uložiť pokutu?

Doteraz

Do 60 dní vrátane prípadných odvolaní

Po novom

Do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Pokuty však nebude možné uložiť, ak od spáchania priestupku už uplynuli tri roky - to platí pre prípady naťahovania konaní a odvolaní

Koľko zaplatíte

výška pokuty je 150 €

zasiela ju okresný úrad podľa bydliska majiteľa auta

ak ju zaplatíte do 14 dní, platíte 100 €

ak sa však proti konaniu odvoláte napríklad s tým, že bola nedeľa, zabudli ste a v pondelok ste si známku kúpili, úradník na obecnom úrade môže túto vec vziať do úvahy a pokutu odpustiť, ak však rozhodne, že odvolanie je neopodstatnené a pokuta vám prináleží, priráta k 150 € za známku aj správny poplatok 30 €

Vedeli ste?

V priebehu roka 2018 vykonala NDS s políciou priamo na diaľniciach viac ako 530 kontrol diaľničných známok a uložila 1 451 pokút. Z nich len 147 slovenským vodičom, zvyšok, čiže vyše 1 300, platili šoféri zo zahraničia.

Pomýlili ste sa?

Ak na chybu prídete, či už na predajnom mieste , napríklad benzínke, alebo po zaplatení doma cez internet, do 15 minút, systém ju napraví. Ak na chybu prídete neskôr, obráťte sa na NDS, alebo ju o pravte cez eznamka.sk.

Pozor na termín!

Môže sa vám stať situácia, že ak aj vojdete na diaľnicu s vozidlom s neplatnou diaľničnou známkou, môžete cestou na čerpacej stanici, cez mobilnú aplikáciu z auta alebo cez notebook na webstránke eznamka.sk zaplatiť za používanie diaľnic počas jazdy, prípadne tak spraviť pri návrate domov. Ale nezabudnite na to, systém akceptuje platbu zrealizovanú len do 23:59 h. Na druhý deň je to už pokuta. Ak za známku zaplatíte ešte v termíne a kamery vás zaznamenali, pokuta ani nepríde.

Čo ak príde pokuta pre chybu v známke?

Ak príde pokuta, s ktorou nesúhlasíte, lebo ste urobili pri kupovaní známky preklep, budete musieť dokázať, že sa na fotke s pokutou

nachádza vaše vozidlo a je evidentné, že ide o vašu EČV, aj keď s chybou v eznámke - zameneným písmenom alebo číslom. V takom prípade nebude pokuta uplatnená.