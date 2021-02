Slovan ukázal svoju dominanciu: Sereď zdolal rozdielom triedy

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom stretnutí 21. kola Fortuna ligy v Zlatých Moravciach nad ŠKF Sereď vysoko 5:0.

Na čele tabuľky si pred posledným kolom základnej časti udržali sedembodový náskok pred FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Už v 5. minúte sa po chybe v rozohrávke hostí rútil Fábry sám na Greifa, ale v koncovke neuspel. Do vedenia išli "belasí" v 7. minúte, Nono rozohral rohový kop na prvú žrď, kde si vyskočil De Marco a pohotovou hlavičkou otvoril gólový účet stretnutia. V 10. minúte Weiss šikovne posunul loptu Ožboltovi, ten zvnútra šestnástky namieril do ľavej žrde. V týchto chvíľach Slovan diktoval tempo hry. Skóre sa opäť zmenilo v 30. minúte, keď si Nono s De Marcom zopakovali situáciu z úvodu stretnutia. Nonov center do pokutového územia upratal krajný bek k pravej žrdi a zvýšil na 2:0 pre Slovan. Domáci sa mohli vrátiť do zápasu v 41. minúte, keď Fábryho krížna strela zvnútra pokutového územia skončila na ľavej žrdi Greifovej brány.

Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán. V 51. minúte šikovnú kombinačnú akcu zakončil Weiss, Yakubu jeho strelu zlikvidoval. V 54. minúte domáci podnikli ojedinelý ofenzívny výpad, Jureškinov center poslal Šumský hlavou z päťky nad bránu. V 57. minúte predviedli hostia vydarenú akciu po osi Ožbolt - Daniel s gólovou koncovkou Nona. Po hodine hry sa k sólu odhodlal Potoma, strelou z uhla však Greifa neprekvapil. V 72. minúte fauloval v pokutovom území Mečiar Rataa a nariadený pokutový kop Ožbolt s prehľadom premenil - 0:4. V 81. minúte Rabiu parádne vysunul Hentyho, ktorý spálil stopercentnú tutovku. Domácim nebol dopriaty ani čestný gól, keď v 90. minúte Fábryho strela skončila na ľavej žrdi. Slovan spečatil hladký triumf po rýchlej kontre, na konci ktorej bol Daniel.

ŠKF Sereď - ŠK Slovan Bratislava 0:5 (0:2)

Góly: 7. a 30. De Marco, 57. Nono, 73. Ožbolt (z 11 m), 90.+2 Daniel, ŽK: Jureškin, Eneji, Šumský, Morong, Michalík, Mečiar - De Kamps, Lovat. Rozhodovali: Ziemba - Vorel, Weiss

Sereď: Yakubu – Morong, Michalík, Hučko, Mečiar – Potoma (85. Tóth), Šumský - Jureškin (63. Iván), Fábry, Eneji (63. Salimi) - Lačný (85. Kvesič)

Slovan: Greif – De Marco (68. Lovat), Božikov, Bajrič, Pauschek (84. Medveděv) - De Kamps (68. Rabiu), Nono - Ratao (77. Čavrič), Weiss, Daniel - Ožbolt (77. Henty)