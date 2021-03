Herec Dušan Cinkota novou hviezdou Tvoja tvár znie povedome: Do šou ma dostali až na druhýkrát

Herec Dušan Cinkota (50) sa už o niekoľko dní ukáže v úspešnej markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Pandémia koronavírusu neobišla ani šoubiznis a aj Cinkota pocítil, aké to je, keď musí ísť robiť úplne inú prácu. A keďže je hrdým a starostlivým oteckom synčeka Olega (2), ktorého má s manželkou Zuzkou (33), za ponuky vo svojej oblasti je veľmi vďačný. No na zábavnú šou hneď na prvýkrát prikývol.

Dušan Cinkota nebol do markizáckeho projektu Tvoja tvár znie povedome oslovený po prvý raz. Je však rád, že napriek odmietnutiu tejto ponuky na neho kompetentní nezabudli a skúsili to s ním znova. „Režisér Pepe Majeský mi ponúkol účinkovanie v šou už pred rokom, ale vtedy som nakrúcal Slovanov. Teším sa, že na mňa nezabudol a že mi to ponúkol ešte raz,“ prezradil v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa Cinkota. A keď­že je šou už vo výrobnom procese, aj herca určité veci prekvapili. „Prekvapilo ma, že je to naozaj ťažké. Neudržiavať sa v speváckej kondícii roky, to na človeku zanechá veľa a dobehnúť to je veľmi ťažké,“ prezradil. „Ďalšie, čo ma zaskočilo, bolo, že mi ide akosi ťažko koordinovať spev a tanec. Nikdy som nebol nejaký majster v tanci a v spievaní, vždy som takýto svoj prejav nazýval herecký pohyb.

Tie choreografie sú naozaj náročné. A milo ma prekvapilo, že medzi účinkujúcimi panuje úžasná súdržnosť a dobrá nálada. Úprimne, keď mi to hovorili, neveril som tomu. Skutočne je to skvelé, to sa dnes len tak ľahko nevidí,“ dodal s nadšením.