Speváčka Beáta Dubasová je hrdou mamou už 25 rokov: Retro gratulácia synovi Adamovi

Legendárna speváčka Beáta Dubasová (57) sa drží na hudobnom výslní už dlhé desaťročia.

Hviezdou je však aj na poli materstva, kde je hrdou mamou syna Adama, ktorého priviedla na svet v roku 1996 v bratislavskej ružinovskej nemocnici. A práve jej chlapec v týchto dňoch oslávil už svoje 25. narodeniny. Speváčka so zlatom v hrdle a s výzorom mladice mu nezabudla pogratulovať a pridať aj retro fotku, kde spolu pózujú. „Obetavá matka, ktorá aj do detskej postieľky vlezie, len aby vyčarila úsmev na tvári svojho dieťaťa. A zrazu z ničoho nič, ani sa nenazdáme, už má to malé bábätko 25 rokov! Všetko najlepšie, Adamko.“