Prestížny titul pre východoslovenské mestečko: O tomto sa nikomu inému na Slovensku ani nesníva!

Sú právom hrdí. Veľký Šariš (okr. Prešov) sa na rok 2021 stal Európskym mestečkom športu.

Sú pritom prvým slovenským mestečkom, ktoré tento titul získalo. Veľkošarišania, ktorí medzi sebou majú niekoľko úspešných mládežníckych športovcov, sú si istí, že nezostane len pri formálnom ocenení.

V roku 2021 získalo tento titul v Európe len 9 miest, ktoré nemajú viac ako 25-tisíc obyvateľov. V tejto súvislosti už vedenie mesta začalo vyvíjať viaceré aktivity. „Máme predstavu, ako bude vyzerať športový areál medzi riekou Torysa a cyklochodníkom. Pracujeme aj na zveľadení okolia kolkárne, kde vzniknú ďalšie športoviská. Veľké úsilie vložíme aj do obnovy ľadového ihriska. Pracujeme aj na aktivitách zameraných na opravu alebo údržbu súčasných športovísk. Chystáme tiež novú cyklotrasu v mlynskom náhone,“ uviedol primátor mestečka so 6 500 obyvateľmi Viliam Kall.

Nová dráha aj ihrisko

Medzi úspešných rodákov patria napríklad krasokorčuliar Kristián Kozma (17), kolkár Richard Kucko (19), ktorý je dvojnásobným majstrom Slovenska v doraste a priniesol bronz zo svetového šampionátu, či športová strelkyňa Kamila Novotná (15). Ocenenie by malo so sebou priniesť aj profit v podobe prísunu financií. „Mesto by sa mohlo aj takýmto spôsobom možno ľahšie dostať k európskym projektom, ktoré sa týkajú športu,“ povedala Andrea Junger, členka delegácie zo Slovenska Aces Europe, ktorá udeľuje tieto tituly.

Už teraz preto pripravujú i vybudovanie zázemia pre futbalový a hokejový klub. Mesto tiež vypracovalo projekt na vybudovanie športového areálu v ZŠ. Vďaka nemu vzniknú bežecká dráha s tartanovým povrchom, multifunkčné ihrisko a nová rozbehová dráha s doskočiskom.

Najznámejší športovci

Kristián Kozma (17), krasokorčuliar

- Krasokorčuľovaniu sa venujem od štyroch rokov. Vlani som bol bronzový na majstrovstvách Slovenska medzi juniormi. Momentálne sa nepreteká, iba trénujem bez ľadu. Dúfam, že čoskoro sa to zmení a podarí sa mi presadiť aj v zahraničí.

Kamila Novotná (15), športová strelkyňa

- Som držiteľkou mnohých slovenských rekordov v malokalibrovke i vo vzduchovej puške. Športová streľba je pre mňa prirodzená vec. Mojím snom je účasť na olympiáde.