Simona sa v tehotenstve nakazila koronavírusom: Vystrašená mamička zažila po pôrode prekvapenie!

Pandémia poznačila aj príchod bábätiek. Svoje o tom vie aj Simona (25) zo Zemplínskej Teplice (okr. Trebišov), ktorá mala pozitívny test na COVID-19, no napriek tomu sa jej narodil zdravý synček.

Smutné príbehy podnikateľov, ktorí kvôli pandémii zatvárajú a rušia prevádzky: Takto nás koronavírus pripravil o živobytie!

Jakubko prišiel na svet v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, kde majú s takýmito rodičkami bohaté skúsenosti, keďže ich počet tu už prevýšil stovku. Hoci Simona bola zo svojho zdravotného stavu v šoku, lebo nemala žiadne príznaky, odhodlala sa zviditeľniť, aby podporila aj iné rodičky, ktorým vyšiel pozitívny test. Porozprávala aj to, ako prebiehal jej pôrod.

Ako sa rodí v čase poznačenom COVID-19?Mala som rodiť v úplne inej pôrodnici a s dohodnutým pôrodníkom,“ vraví Simona s tým, že prvotný šok bol hrozný.

„Nečakala som to, lebo som nemala žiadne príznaky a doteraz ich nemám. Bola to veľká neznáma, nevedela som, do čoho idem, či uvidím svoje dieťa po pôrode,“ prezrádza mama Jakubka, ktorý vážil 4,6 kg a meral 53 cm. V košickej nemocnici však našla veľkú oporu a pochopenie.

„Veľké poďakovanie patrí personálu, ktorý bol pre mňa napriek prísnym opatreniam psychickou podporou. Osobitne to platí o doktorovi Krausovi s jeho profesionálnym a hlavne ľudským prístupom, ale tiež o pôrodných asistentkách Cilke a Jarke. Obe sa o mňa celý čas pri pôrode starali,“ chváli opateru na oddelení táto rodička a dodáva, že rodila prirodzenou cestou. „Jakubka mi hneď po pôrode priložili na telo. Synčeka následne vzali na všetky kontrolné vyšetrenia. O všetkom som bola vopred telefonicky informovaná a vedela som, že je v dobrých rukách. Sestrička Stanka mi už hodinku po pôrode poslala fotky a videá nášho pokladíka, ktorého som mala potom už pri sebe,“ opisuje Simona s tým, že problém nebol ani s dojčením.

„Vždy som používala respirátor a dodržiavala hygienu, ale to bolo to najmenej, čo som mohla urobiť pre ochranu svojho syna, aj keď som vedela, že jeho PCR test bol negatívny,“ povedala Simona, ktorá má doma s manželom Ľubošom (29) už aj syna Šimona (1,5). Podľa nej stačí dôverovať skúseným odborníkom, lebo teraz si už môže naplno užívať nenahraditeľné chvíle s Jakubkom. „Strach bol veľmi veľký, ale kvôli vytúženému malému stvoreniu treba vydržať aj nemožné!“ uzavrela spokojná mamička.

Postup po pôrode

Po pôrode zdravotníci odídu z pôrodnej sály cez čistiacu zónu, kde sa poriadne vydezinfikujú. Aj po covidovom pôrode prikladajú deti k prsníku. Každému novorodencovi robia 24 hodín po pôrode PCR test výterom z hrdla. „Doposiaľ žiadne bábätko, ktoré sa u nás narodilo matke s ochorením COVID-19, nebolo pozitívne,“ uviedla primárka neonatologického oddelenia Iveta Kostelníková, kde už odviedli vyše 100 pôrodov s covidom, prípadne s podozrením naň. Len v januári uskutočnili vyše 70 covid pôrodov.