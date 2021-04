Pokémoni slávia 25 rokov: Japonský fenomén pobláznil celý svet, jednu ženu až extrémne

Na našej planéte takmer neexistuje miesto, na ktorom by ste sa mohli skryť pred príšerkami známymi ako Pokémoni. Azda najznámejšou z nich je malý žltý Pikačú. Nemyslite si však, že zbieranie príšeriek opantalo iba deti. Opak je pravdou, sú to práve dospelí, ktorí míňajú na hry s Pokémonmi ročne milióny dolárov!

O Pokémonoch ste už iste počuli. Stačí mať vo svojom okolí deti, či občas zablúdiť do obchodu s hračkami. Zaručene ich tam uvidíte. A nielen tam. Nejde totiž o hru, ktorá by bola určená iba pre deti, aj keď to tak neraz vyzerá. Zbieranie Pokémonov – čo je úlohou celej hry – chytí za srdce pokojne aj tých skôr narodených!

Z krajiny vychádzajúceho Slnka

Pokémoni majú vo svojom rodnom liste zapísané Japonsko. Nečudo, ide o krajinu, kde vzniklo mnoho podobných hier, táto sa však stala druhou najúspešnejšou na svete. Pokémonov predbehla v predajnosti jediná postavička, a tou je úspešný inštalatér Super Mário. Nápady k obom sa zrodili ešte v 80. rokoch minulého storočia.

Za hrou Pokémon, čo je skratka od Pocket Monsters, slovensky vreckové príšerky, sa ukrýva úspešný japonský tvorca Satoshi Tajiri a ilustrátor Ken Sugimori. Svoje spoločné hobby ponúkli spoločnosti Nintendo, a tak v roku 1996 vy­šla prvá dvojica hier Pokémon Red a Green. Zberateľské a hráčske šialenstvo oficiálne odštartovalo a dodnes sa nezastavilo.

Postupne sa podarilo vytvoriť celý nový vesmír obývaný najrôznejšími postavičkami. Ľudia sú v tomto svete trénermi príšeriek, ktoré je potrebné nájsť, chytiť a vycvičiť. Jednotliví hráči sa spolu stretávajú, bojujú a vymieňajú si svojich zverencov. Cieľom je nazbierať úplne všetkých Pokémonov, čo nie je práve najľahšia úloha. Každý hráč totiž začína len s jediným.

Hru je možné hrať mnohými spôsobmi a v priebehu 25 rokov sa dočkala nespočetných pokračovaní a rozšírení. Z pôvodných 151 Pokémonov je dnes možné chytať rovných deväť stoviek, o zábavu má teda každý hráč na dlhú dobu postarané.

Pokémoni dominujú

Zbieranie Pokémonov si môžete skúsiť nielen na hernej konzole. Pre tých, ktorí si chcú dopriať staromódnejší spôsob hrania, sú k dispozícii hracie kartičky. Sú vynikajúcou alternatívou ku všetkým elektronickým hrám a mnohých zrejme prekvapí, že tento spôsob hrania najviac nadchýna deti. Ani dospelí však neváhajú do svojich obľúbených Pokémonov investovať. Jedna z pôvodných kartičiek z roku 1998 sa v novembri 2016 predala na aukcii za takmer 55-tisíc dolárov!

Veľkou inšpiráciou je pre mnohých známy kreslený seriál o Pokémoch, ktorý neobišiel ani televízne obrazovky na Slovensku. Tušili ste však, že si môžete pozrieť aj neuveriteľných 25 filmov, ktoré boli v priebehu rokov natočené? Prvý sa do kín dostal ešte v roku 1998 a zatiaľ posledný pod názvom Tajomstvá džungle minulý rok.

Na kávičku s Pokémonom

Okrem vlastného vesmíru „vreckové príšerky“ prenikli aj do ďalších kultových seriálov, a tak sa mihli v slávnych Simpsonovcoch či v Teórii veľkého tresku a v hrách ako Minecraft i Grand Theft Auto V.

To však pravému milovníkovi Pokémonov rozhodne nemôže stačiť. V Japonsku a na Taiwane preto vznikli celé zábavné parky známe ako Poképarky, v ktorých si môžete posedieť v Pokémonovej kaviarni či nakúpiť v obchodoch plných vecí s príšerkami. Aby toho nebolo málo, neďaleko japonského Tokia majú záujemcovia možnosť študovať Pokémonov vo výskumnom inštitúte. Program je zameraný na mladých ľudí a má im pomáhať pri skúmaní prírody.

Pokémonov nezastavila ani pandémia, a tak je možné, že s nami budú aj o ďalších 25 rokov. Ak sa teda potrebujete počas dlhých zimných dní odreagovať, skúste si odskočiť do sveta neuveriteľných príšeriek a odskúšajte svoje trénerské a zberateľské schopnosti pekne z bezpečia domova.

Treba ich chytiť všetkých! Otvoriť galériu Treba ich chytiť všetkých! Zdroj: Getty images