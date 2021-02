Čo rozplakalo princa Charlesa? Manžel britskej kráľovnej si svojho syna do nemocnice zavolal sám: Smutný dôvod!

Princa Philipa minulý víkend navštívil jeho syn, princ Charles. Do nemocnice však nemal ísť iba z vlastného presvedčenia.

Ako uvádza portál The Sun, manžel kráľovnej bol pred časom prijatý do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v Londýne. Tú navštívil z preventívnych dôvodov pre zhoršený zdravotný stav. Podľa Buckinghamského paláca je momentálne v dobrom stave a lieči sa na infekčné ochorenie. V nemocnici je už 13. deň. „Je v poriadku a reaguje na liečbu, ale neočakáva sa, že opustí nemocnicu s priebehu niekoľkých dní,“ vyjadrili sa naposledy k jeho hospitalizácii.

Počas pobytu v nemocnici bol zatiaľ svojho otca navštíviť jeho syn, princ Charles. Dôvod návštevy ale podľa najnovších informácií nebol čisto zo súkromných dôvodov a zo strachu o chorého otca. Bývalý tlačový hovorca kráľovnej Dickie Arbiter prezradil, že podľa neho navštívil princ Charles svojho otca na Philipovu žiadosť. Vysvetlil, že manžela kráľovnej značne znepokojuje budúcnosť ich kráľovskej rodiny. Princa Charlesa zachytili fotografi pri odchode z nemocnice so slzami v očiach.

Charles navštívil v nemocnici svojho otca: Smutný pohľad na princa! Foto č. 9 bolí

Hovorca nebol príliš optimistický a v jeho televíznom vystúpení podotkol, že princ Philip má vysoký vek - 99 rokov a nepridáva tomu fakt, že je teraz ešte aj infikovaný. Podľa neho sa z nemocnice síce dostane a vráti sa späť do Windsoru, ale neostáva mu už veľa času, čoho si je vedomý aj samotný princ Philip. Práve preto mal poprosiť syna o jeho príchod, aby mu stihol prehovoriť do duše a pripomenúť mu, že jedného dňa sa stane vedúcim mužom rodiny práve on. Princ Philip je v nemocnici najdlhšie, ako bol od júna 2013, kedy podstúpi operáciu brucha.