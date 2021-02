Krutá smrť Andrey vo vlastnom dome: Sused jej vyrezal srdce, pokračovanie je len pre silné povahy!

Hrôzostrašný čin chladnokrvného vraha!

Podľa informácií denníka Daily Mail, Lawrence Paul Anderson mal v americkom meste Chickasha dobodať susedku Andreu Lynn Blankenship v jej vlastnom dome. Následne sa vrátil do svojho domu a tam v desivých činoch pokračoval. Dobodal dokopy troch rodinných príslušníkov – svojho vlastného uja, tetu a ich vnučku. Jeho 67-ročného uja menom našli privolaní policajti ležať zraneného aj spolu s malým dieťaťom. Dievčatko zomrelo cestou do nemocnice. Tetu bodol 42-ročný vrah do oboch očí, ale ako jedinej sa jej nakoniec podarilo prežiť.

V rozhovoroch s policajnými vyšetrovateľmi sa muž priznal aj k ďalšej zvrátenej veci. Podľa jeho slov sa rozhodol po vražde susedky nakŕmiť svoju rodinu jej srdcom, ktoré vlastnoručne vyrezal z jej tela. „Srdce uvaril so zemiakmi na nakŕmenie svojej rodiny, aby prepustil démonov,“ uviedol jeden z agentov na súdnom pojednávaní. Vyšetrovatelia zisťujú, či bol počas usmrtenia pod vplyvom drog. Jeho právny zástupca sa bude snažiť zhodnotiť jeho mentálny stav, ktorý môže ovplyvniť súdne pojednávanie.

Anderson už v minulosti spôsoboval problémy a na polícii má dlhé záznamy z rôznych protiprávnych činov. Posledných 15 rokov strávil väčšinu času vo väzení a inak tomu nebude ani teraz. Bol odsúdený za útok, namierenie zbrane na svoju priateľku a cudziu ženu, či za opätovné nájdenie kokaínu v jeho veciach. Ten neskôr predával dokonca v blízkosti základnej školy. Súd ho ale zakaždým prepustil skôr, ako plánoval.

V roku 2017 bol odsúdený na 20 rokov za mrežami za trestné činy súvisiace so zbraňami a drogami, ktoré neskôr skrátil na 9 rokov. Verejnosť preto značne pobúrila informácia, že muža aj tento raz prepustili na podmienku. Dnes však po týchto nehumánnych činoch zvažuje súd až trest smrti. „Nechcem žiadnu kauciu, vaša ctihodnosť. Nechcem žiadnu kauciu,“ vyplakával na pojednávaní Anderson.