Hlas-SD tlačí na demisiu vlády: Pellegrini posiela Matovičovi a spol. tvrdý odkaz!

Vláda musí ukázať sebareflexiu a prijať politickú zodpovednosť. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD, ktorá sa stotožňuje s názorom prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Súhlasí aj s tým, že demisia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) na to nestačí. "Opakovane pripomína náš návrh, aby v rámci vyvodenia politickej zodpovednosti podala čím skôr demisiu celá vláda. Bolo by to vyjadrenie pokory a primerané ospravedlnenie sa všetkým pozostalým vyše 7000 obetí pandémie," povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zároveň doplnil, že do predčasných volieb by Slovensko mala viesť vláda odborníkov.

Prezidentka v nedeľnej diskusnej relácii uviedla, že považuje za nevyhnutné, aby vláda vyvodila sebareflexiu a politickú zodpovednosť, nestačí len výmena na poste ministra zdravotníctva. Otázku vyvodenia politickej zodpovednosti nechala Čaputová na vládu. Rezort zdravotníctva je za rok podľa nej najviac skúšaný a potrebuje reštart.