Český premiér Babiš odhalil šokujúce priznanie: Jemu aj jeho rodine sa vyhrážali zastrelením!

Polícia informovala tento rok 8. januára premiéra Andreja Babiša (ANO), že existuje človek, ktorý chce zastreliť jeho i jeho rodinu. Polícia potom strážila premiérov dom.

Dotyčný človek bol zatknutý v Španielsku. Premiér to v nedeľu povedal v relácii Partie Terézie Tománkovej v CNN Prima News. Jeho manželka potom odcestovala do Dubaja a jej fotografie z Dubaja sa objavili na sociálnych sieťach. Jeho manželka mala dovolené, aby cestovala do Dubaja, uviedol premiér. "Áno, pretože sa bála," povedal Babiš k jej odchodu do Dubaja. "A keď nám kričali pred barákom, že sme fašisti, tak rodina bola doma," dodal premiér.

Babiš povedal, že túto informáciu nechcel prezrádzať v čase, keď sa na neho za zábery valila vlna kritiky, pretože jeho žena to nevedela. "Teraz sa to dozvedela, ja som ich vyhnal preč," dodal. Nejde o prvý prípad vyhrážania sa premiérovi. Napríklad v roku 2008 informoval server iHNED.cz, že vtedajšiemu premiérovi Mirkovi Topolánkovi vyhráža anonym smrťou. Napísal Topolánkovi, že "guľka pre teba je pripravená."