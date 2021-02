Pádom poznačený super-G sa odrazil na Vlhovej výkone: Prvenstvo pre Talianku Federicu Brignoneovú

Petra Vlhová sa v rámci super-G v talianskom Val di Fassa postavila na štart s číslom 15. V predchádzajúcom zjade skončila slovenska lyžiarka mimo prvej desiatky, keď sa o prvenstvo postarala už tradične Lara Gutová-Behramiová.

v boji o prvenstvo v super-G sa ako piata na štart postavila. Po čistej jazde prišla do cieľa so slušným časom 1:14,61 a priebežne jej patrí prvá priečka. Siedma sa na štart postavila. Od Švajčiarky sa očakávalo formálne potvrdenie malého glóbusu.Štart Lare príliš nevyšiel a už od začiatku doťahovala na Federicu manko. To sa len zväčšovalo a do cieľa prišla s časom 1:15,20. Priebežne je tak na druhom mieste.Deviata nasledovala krajanka Corrine Suterová. Tá bola v hre o malý glóbus, jej zisk však závisel od diskvalifikácie Behramiovej. Pomalšou jazdou si vyslúžilaElena Curtoniová je so stratou 78 stotín sekundy na štvrtej priečke.z Talianska vyštartovala spomedzi všetkých pretekárok najlepšie. V druhej polovici trate však náskok stratila a obsadzuje 6. priečku s mankom 86 stotín na prvú Brignoneovú.mala možnosť pozrieť si jazdy svojich rivaliek, keďže sa na štart postavila s číslom 15. Tesne pred štartom však preteky poznačil nepríjemný pád nórskej lyžiarky Kajsy Vickhoff Lieovej. Petra tak pre prerušenie pretekov na svoj štart čakal vyše pol hodiny. Dlhá pauza poznačila jazdu Slovenky, keď do cieľa prišla s vyše dvojsekundovým mankom na prvú Federicu. Priebežne tak Petra obsadila 17. priečku.správu aktualizujeme.