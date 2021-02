Revolúcia v Marseille je dokonaná: Mužstva sa ujal nový prezident aj tréner

Nevýrazné výkony a nepresvedčivé výsledky francúzskeho futbalového klubu Olympique Marseille v aktuálnej sezóne už skôr vyvolali veľkú nevôľu fanúšikov, v závere februára 2021 priniesli aj veľké zmeny v klube.

Ten nahradil Andrého Villasa-Boasa, ktorý z funkcie nedávno odstúpil. V ostatných týždňoch mužstvo dočasne viedol Nasser Larguet.

Futbalistom Marseille patrí v priebežnej tabuľke francúzskej Ligue 1 až siedma priečka so ziskom 38 bodov, na vedúce Lille aktuálne stráca priepastných 20 bodov a pozície potrebné pre účasť v Lige majstrov 16 bodov. V LM sa púť mužstva z Marseille skončila už v skupinovej časti. Ostatné zmeny v klube by mohli trochu upokojiť napäté vzťahy medzi vedením klubu a priaznivcami juhofrancúzskeho mužstva. S fanúšikmi sa čoskoro plánuje stretnúť aj americký majiteľ klubu Frank McCourt

Pablo Longoria prišiel do klubu v lete 2020 na post športového riaditeľa a po krátkom čase sa dostal do najvyššej funkcie.Pablovi v novej funkcii dôverujem, jeho cieľom je vrátiť futbal späť do sŕdc obyvateľov mesta," vyjadril sa prostredníctvom tlačovej správy vlastník klubu.

Šesťdesiatročný Sampaoli v minulosti viedol reprezentácie Čile aj rodnej Argentíny, na klubovej úrovni pôsobil na juhoamerickom kontinente s jednou výnimkou - v ročníku 2016/2017 trénoval španielsky tím FC Sevilla. S francúzskym klubom podpísal zmluvu do lete 2023. "Olympique Marseille je klubom miestnych obyvateľov. Klub má svoju dušu, preto som sa rozhodol prijať ponuku viesť ho bez akéhokoľvek rozmýšľania," uviedol Sampaoli.

Olympique Marseille v klubovej histórii desaťkrát ovládol najvyššiu francúzsku súťaž, zatiaľ naposledy v roku 2010., podarilo sa mu to ešte v sezóne 1992/1993.