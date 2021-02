Prehliadka u gynekológa im zruinovala vzťah: Keď manžel uvidel, čo lekár vytiahol z jeho ženy, ostal v šoku!

Prehliadka u gynekológa odhalila šokujúce zistenie. Muž prišiel na to, že ho žena podvádza, keď v nej lekár našiel uviaznutý starý kondóm.

Príbeh tohto páru sa objavil v televíznej šou „Sex sen tme to ER“ (Sex ma dostal na pohotovosť), kde herci demonštrovali prípady pacientov, informuje portál The Sun.

Doktor Aminidhan Thekkar vysvetľuje, že žena prišla do nemocnice a sťažovala sa na silné bolesti a na zvláštny výtok. Podľa slov manžela spolu sex nemali viac ako tri týždne, pretože stav jeho manželky jej spôsoboval príliš veľa bolesti.

Žena mala dokonca toľko drzosti obviniť z nevery svojho partnera. Tvrdila, že ju určite podviedol a potom nakazil pohlavnou chorobou, ale doktor veľmi rýchlo odhalil pravdu. „Pri vyšetrení panvy som videl niečo trčať pri krčku maternice. Pravdepodobnosť, že žena ucíti, keď je tam niečo zakliesnené, je veľmi malá... Bol to starý kondóm,“ vysvetlil doktor.

Šokovaný manžel sa vyjadril, že kondómy nepoužíva už viac ako päť rokov, pretože podstúpil vazektómiu. Bolo teda nad slnko jasné, že ho manželka podvádzala.

Pre doktora to však bola dobrá správa. Povedal: „Keď som kondóm vytiahol, svojím spôsobom sa mi uľavilo, pretože nakoniec nešlo o nič zdravotne veľmi závažné. Skutočnosť, že táto žena bola dosť drzá na to, aby obvinila svojho manžela z podvádzania, napriek tomu, že to sama robila, bola na celej situácii najviac zarážajúca."