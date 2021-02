Drsné slová na adresu premiéra a ministra zdravotníctva! Richard Sulík otvorene: Prečo chcem vymeniť Krajčího

Tento týždeň prekvapil tým, že náhle ohlásil svoj záujem o horúci post ministra zdravotníctva.

Šéf SaS Richard Sulík (53) tvrdí, že Marek Krajčí nezvláda svoju funkciu a treba ho vymeniť. V otvorenom rozhovore pre Nový Čas Sulík rozpráva o vzťahoch s premiérom Igorom Matovičom, úvahách o predčasných voľbách aj o kritike svojich vládnych kolegov.

Ste spokojný s tým, ako sa Igor Matovič postavil k vašej ponuke viesť ministerstvo zdravotníctva a zamietol ju?

Je to jeho rozhodnutie. Dostal na výber, mal možnosť presunúť komplet celú zodpovednosť za zdravotníctvo a covid na mňa. Aj tak ma v kuse obviňuje zo všetkého, ale rozhodol sa ponuku neprijať. V poriadku, ja odmietam byť spoluzodpovedný za všetky tie zlyhania, ktoré sa v boji proti covidu dejú.

Premiér to nazval tak, že akoby spravil z capa záhradníka. Nie je to pravda, keďže ste sa zdravotníctvu doteraz nevenovali?

K osobným útokom Igora Matoviča na moju osobu sa vyjadrovať nebudem. Hovorí to v prvom rade o jeho úrovni a radšej sa budem venovať vecným riešeniam. Považujem za chybu, že ministrom zdravotníctva je vždy lekár, nepovažujem to za správne. Minister by mal byť manažér, lekárov nech si zamestná toľko, koľko potrebuje.

Čo by ste teda chceli zmeniť v rezorte zdravotníctva? Máme každý deň stovku mŕtvych len na covid a vy by ste to nedokázali zmeniť z hodiny na hodinu.

Jasné, že sa to nedá zmeniť z hodiny na hodinu, ale dá sa urobiť veľké množstvo drobných zlepšení. Zásadnejšie by som zmenil to, že dnes prijímame opatrenia, ktoré sú celoplošné pre všetkých. Mali by sme rozlišovať, venovať maximálnu energiu na ohniská, kde to vždy vybuchne, a hlavne venovať veľa energie ľuďom, ktorí sú testovaní ako pozitívni a ešte nie sú v nemocnici. My ich totiž otestujeme, identifikujeme tých, ktorí sú pozitívni a potom ich necháme tak. S časťou z nich sa stretneme opäť, keď prídu do nemocnice v ťažkom stave , kde majú asi tretinovú šancu zomrieť. Nevenujú sa im ambulantní lekári, nikto im nedáva lieky na riedenie krvi, potom sa často stane, že prídu s pľúcnymi trombami, krvnými zrazeninami. Takýchto vecí, ktoré sa zle vyvíjajú, je obrovské množstvo.

Nesnažili ste sa to povedať Marekovi Krajčímu, ktorý by aj tieto vaše návrhy mohol aplikovať v praxi?

Snažil som sa o to, hovoril som mu to a aj na našom poslaneckom klube mu to bolo povedané. My sme to v minulosti aj zažili, on povie, áno, to je dobrý nápad, porozmýšľam alebo zamyslím sa, možno aj spravím, ale nakoniec „skutek utek“. Toto sme už zažili párkrát.

Aké boli reakcie ostatných koaličných partnerov na vaše slová?

Zobrali na vedomie takúto ponuku. S Veronikou Remišovou som sa o tom bavil už skôr. Nemajú sa k tomu čo moc vyjadrovať, lebo to bola moja ponuka Igorovi Matovičovi.

Ale ako koalícia by ste museli zmeniť koaličnú zmluvu, ak by ste chceli mať navyše ministerstvo.

Minimálne Veronika Remišová by s tým súhlasila a predpokladám, že aj Boris Kollár, ale tak asi na nich by to nestroskotalo.

Viacerí komentátori to nazvali z vašej strany „trollingom“, že si robíte žarty z premiéra, keďže viete, že by sa preto musela otvárať aj koaličná zmluva. Bolo to tak?

Ja som to myslel reálne vážne, aj to myslím. Tá ponuka nezanikla a je to snaha pomôcť vyslovene zlému stavu, lebo sa nemôžem dívať na túto nemohúcnosť, večné chyby a katastrofálne výsledky. Nerobím to z roztopaše, ale preto, že sme prví vo svete, čo sa týka úmrtí a počtu hospitalizovaných. Išiel by som na to ministerstvo zdravotníctva s osemčlenným tímom a asi by sme tam aj veľa vecí pohli. Nešlo by to hneď, že zo dňa na deň bude vo výbornom stave, ale posnažili by sme sa. Ale beriem na vedomie, že Igor Matovič to odmietol a ja sa za tým rozhodne netrasiem. Je to naopak, je to z mojej strany obeť.

Keď ste to teda navrhli, prečo ste sa nevzdali ministerstva hospodárstva a neprešli ste na zdravotníctvo, ale trvali ste na tom, že by mala SaS rezort navyše?

Na ministerstve hospodárstva som strávil rok môjho života. Rozbehli sme tu kopec vecí a ja by som tu, samozrejme, zanechal mnoho ľudí, ale nevidím dôvod, aby sa ten stav na ministerstve hospodárstva možno aj zhoršil len preto, že som pripravený prevziať zodpovednosť za zdravotníctvo a byť do budúcna zodpovedný za výsledky tohto rezortu.

Hovoril vám aj Marek Krajčí, čo si o tom myslí?

Chvíľku sme sa o tom bavili vo štvrtok, ale nejak sa jasne nevyjadril.

On sám sa totiž vyjadril, že nevidí nikoho, kto by bol schopný to zdravotníctvo riadiť.

To bol nakoniec dôvod, že som si povedal, že keď nevidí, tak sa mu môžem neskromne pripomenúť. To, že Marek Krajčí na tej pozícii zlyháva, je očividné, to vidia asi všetci okrem neho a je načase, aby došlo k výmene. Keď nevidí nikoho, kto by to mohol robiť, tak som sa ponúkol. Ja sa za tou pozíciou však netrasiem, môj život nebude ani lepší, ani šťastnejší, keď tam budem.