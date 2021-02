Šéf zväzu je v šoku zo stopky pre Národné cyklistické centrum: Je to hanba, tvrdí Privara

Smutná správa pre slovenskú cyklistiku. Vláda SR zrušila v stredu uznesenie predchádzajúceho kabinetu z marca 2019, podľa ktorého sľúbila vyčleniť na výstavbu Národného cyklistického centra (NCC) v Orechovej Potôni 29 miliónov eur.

Projekt výstavby, ktorý zastrešoval športoviská pre všetky cyklistické disciplíny okrem zjazdu, mal byť zrealizovaný do konca roku 2023.„Uznesenie vlády sme zrušili z viacerých dôvodov. Niektoré parametre sa nedali reinformoval na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister financií Eduard Heger. Ďalším dôvodom je stabilizácia verejných financií ovplyvnených pandémiou COVID-19.

„Je to hanba pre Slovensko, vraciame sa 20 rokov dozadu,“ reagoval na zlú správu prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara. „Projekt mal nakopnúť nielen cyklistiku, ale celý región. Mali sme už vyprojektované všetky športoviská, pripravovali sme sa na verejné obstarávanie. Z miliónovej dotácie sme už preinvestovali niekoľko stoviek tisíc eur. Pracovali pre nás aj zahraniční experti. Ak by všetko prešlo úradnými povoleniami, stavba areálu sa mohla začať už v tomto roku a termín jej ukončenia december 2023 bol viac ako reálny. Z projektu boli nadšení vrcholní predstavitelia svetovej i európskej cyklistiky. Zo strany ministerstva sme za celý čas nedostali žiadnu pripomienku, že robíme niečo zle. Teraz musíme urobiť právnu analýzu zrušeného uznesenia. Budeme sa snažiť presvedčiť ľudí, ktorí majú na to dosah, a ak je taká možnosť, aby toto rozhodnutie prehodnotili,“ dodal šéf slovenskej cyklistiky.

V súčasnosti je na Slovensku v prevádzke jediný nekrytý cyklistický štadión s betónovou dráhou s olympijskými parametrami v Prešove. V zahraničí sa jazdí pod strechou na drevených ováloch.

v Bratislave zdemolovali Národný cyklistický štadión. Dráhari tak na roky prišli o svoje zázemie. Národné cyklistické centrum malo vytvoriť tréningový a pretekársky priestor pre sedem hlavných odvetví cyklistiky - cestnú cyklistiku, dráhovú cyklistiku, horskú cyklistiku, cyklokros, BMX, cyklotrial a sálovú cyklistiku. Dominantnou mala byť hala pre dráhovú cyklistiku, čiže velodróm. Dráhová cyklistika je totiž po plávaní a atletike tretím najbohatším odvetvím na možnosti získania medaily na letných olympijských hrách.