Zaočkovať sa môžu dať aj vodiči bratislavskej MHD: Zariadil to samotný dopravný podnik

Vodiči a niektorí zamestnanci Dopravného podniku Bratislava (DPB) budú mať cez víkend (27. - 28. 2.) možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Ako pripomenula hovorkyňa DPB Ľubica Mercelová, vodiči hromadnej dopravy sú v prvej línii a dennodenne odvezú desaťtisíce ľudí bez ohľadu na to, aká je epidemiologická situácia. "Aj vďaka nim sa do práce dostanú lekári, lekárky, zdravotníci a ľudia z mnohých ďalších profesií, ktoré spadajú do kritickej infraštruktúry. Sú jednými z nich," skonštatovala hovorkyňa.

Očkovanie pre zamestnancov kritickej infraštruktúry z radov DPB zariadil dopravný podnik v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. "Sme za túto možnosť nesmierne vďační, lebo bez našich kolegov by mesto nemohlo plnohodnotne fungovať. Bezpečnosť našich zamestnancov je prvoradá a teší ma, že vďaka vakcíne budú pred ochorením chránení," dodal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.