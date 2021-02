Masové demonštrácie v Gruzínsku naberajú na sile: Protestanti sú za vypísanie predčasných volieb

Tisíce protivládnych demonštrantov protestovali v piatok v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi a žiadali vypísanie predčasných parlamentných volieb a prepustenie zatknutého opozičného politika Nikanora Meliu.

Informovala o tom agentúra AFP. Protestujúci, ktorých viedli lídri všetkých opozičných strán v krajine, pochodovali hlavnou ulicou Tbilisi smerom k parlamentu a mávali zástavami Gruzínska, Spojených štátov a EÚ.

Gruzínsko je v kríze od októbrových parlamentných volieb, ktoré opozičné strany označili za zmanipulované po tom, ako v nich vládnuca strana Gruzínsky sen zaznamenala tesné víťazstvo.

Tohtotýždňové zatknutie Nikanora Meliu - vodcu najväčšej gruzínskej opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) - vnútropolitickú krízu ešte viac prehĺbilo a vyvolalo i kritiku západných spojencov Gruzínska.

"Som vo väzení, ale som slobodný," napísal Melia v prejave k účastníkom demonštrácie na jeho podporu. "Bojujeme za slobodu a v tomto boji zvíťazíme," dodal. Protestujúcich jeho slová a odhodlanie povzbudili. Ako uviedol jeden z demonštrantov: "Neprestaneme, kým nebude prepustený na slobodu, a kým nebude Gruzínsko oslobodené od autoritárstva (vládnej strany) Gruzínsky sen."

Podľa ďalšej účastníčky protestu sa Melia stal "ikonou úsilia Gruzíncov vybudovať demokratickú a európsku krajinu".

Melia (41) označil obvinenia voči svojej osobe týkajúce sa "organizovania masových násilností" počas protivládnych protestov v roku 2019 za politicky motivované. Jeho zatknutie dokázalo zjednotiť tradične rozdelené opozičné sily v krajine.

Súd v Tbilisi minulý týždeň rozhodol o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby po tom, čo odmietol zaplatiť zvýšený poplatok za prepustenie na kauciu. Gruzínsky premiér Giorgi Gacharia podal 18. februára v súvislosti s plánmi vzatia Meliu do väzby demisiu, no polícia Meliu v utorok napriek tomu zadržala.

Ďalšie masové protesty boli ohlásené aj na nasledujúce týždne. "Protestné hnutie bude pokračovať dovtedy, kým vládnuca strana neoslobodí všetkých politických väzňov a nevyhlási predčasné voľby," povedal v piatok novinárom líder opozičnej strany Lelo Badri Džaparidze.