Generálna manažérka hokejovej Sparty: Ako často vída chlapcov v uterákoch?

V pražskom hokejovom klube Sparta pôsobí už dva roky, a tak mnohých fanúšikov zaujíma, ako prebieha jej spolupráca s partiou hokejistov.

Reč je o generálnej manažérke klubu Barbore Snopkovej Haberovej. "Ja do šatne chodím veľmi minimálne a vždy po dohode s trénermi. Chlapci to vedia, takže sa nestane, že by tam zrovna behali v uteráku," prezradila s úsmevom pre TV Nova šéfka hokejovej Sparty.

Pochvaľuje si tiež spoluprácu s bývalými hokejistami, pôsobiacimi teraz tiež v manažmente českého veľkoklubu. "Petr Ton a Jarda Hlinka riešia na Sparte športovú agendu a ja s chalanmi vychádzam veľmi dobre. Pracujeme spolu denne. Pravidelne spolu tiež jazdíme na vonkajšie zápasy," dodala o spolupráci s hokejistami.