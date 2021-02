Vynašli sa aj v čase pandémie: Vleky sú zakázané, lyžiarov ťahá na kopec ratrak!

V lyžiarskom stredisku Jahodná pri Košiciach si rekreanti veselo užívajú jarné prázdniny.

Aj keď hygienici zakázali spustiť vleky, majiteľ strediska sa vynašiel a zvolil alternatívnu metódu. Lyžiarov vyváža hore svahom na ratrakoch. Nápor ľudí je počas dňa taký veľký, že musia zapriahnuť aj dva mechanizmy. Podľa slov prevádzkovateľa vleku takýmto spôsobom neporušuje pandemické nariadenia. Hygienici to však považujú za neprípustné.

Prevádzkovateľ strediska Jahodná Ján Petróci uviedol, že lyžiarske stredisko a vleky chceli pre lyžiarov otvoriť za dodržania všetkých protipandemických opatrení už skôr, no hygienici im to zatrhli. V stredisku tak aktuálne fungujú tzv. systémom rolba skijöring, čo je jazda na špeciálne upravenom lane za rolbou. „Je to odkukaný systém zo severských krajín, kde to prevádzkujú už dlhšiu dobu. V rámci platných covidových opatrení je to aj na Mýte pod Ďumbierom,” vraví Petróci s tým, že v závislosti od podmienok na vrch zjazdovky ťahajú 8 až 10, prípadne aj viac lyžiarov naraz. Zároveň však zdôraznil, že všetci návštevníci strediska musia mať maximálne 7-dňový negatívny antigénový alebo PCR test na vírusové ochorenie COVID-19, resp. potvrdenie o prekonaní ochorenia či očkovaní. „Samozrejmosťou je aj rúško, chodia to kontrolovať aj policajné zložky,“ dodal prevádzkovateľ.

Stredisko je teraz v prevádzke každý deň. „Dokedy budeme fungovať, ukáže počasie, no pre obedňajšie teploty je už ťahanie lyžiarov problematické,“ uviedol Petróci a dodal: „Vôbec sa nedá hovoriť o rentabilnosti, je to vyslovene o nákladoch. Je to služba navyše pre tých, ktorí sem pravidelne chodia aj na ako-také udržanie klientely.“ No kým si veľkí a malí lyžiari počas jarných prázdnin na východnom Slovensku užívajú svah, hygienici hromžia. „Vyvážanie lyžiarov ratrakom do kopca za účelom ich lyžovania je nutné považovať za neprípustné. Vzhľadom na skutočnosť, že v SR je vyhlásený núdzový stav, mimoriadna situácia, ľudia sa nesmú grupovať do skupín a majú sa správať tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo prenosu vzdušnej nákazy COVID-19,” uviedla košická regionálna hygienička Zuzana Dietzová. Zároveň informovala, že v spolupráci s políciou stav v lyžiarskom stredisku Jahodná monitorujú a správanie sa prevádzkovateľa snežného ratraku považujú za priestupok, ktorý bude riešený v priestupkovom konaní. Jej slová potvrdila aj košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. „V lyžiarskom stredisku sú vykonávané opakované kontroly dodržiavania opatrení a nariadení s cieľom zlepšenia epidemickej situácie, počas ktorých neboli doposiaľ zistené porušenia. Kontroly budú pokračovať aj naďalej. Vyvážanie sa lyžiarov na svah mechanizmami, tzv. ratrakom bolo zadokumentované a oznámené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,“ reagovala hovorkyňa.

Petra Zdroj: Patrik Struk

Petra (19):

- Ľudia robia, čo môžu. Všetci tu musia mať negatívny test a rúško, takže podľa mňa je to v poriadku. Potrebujú sa aj prevádzkovatelia nejako uživiť a ľudia aj tak chodia vonku. Ľuďom treba pohyb na vzduchu a chcú si užiť aj kus lyžovačky.

Katarína (39) s deťmi Miškom (7) a Magadalénkou (7)

Katarína (39) s deťmi Miškom (7) a Magadalénkou (7) Zdroj: Patrik Struk

- Je to super vec, konečne, keď nikto iný nemá rozum, aspoň niekto ho musí mať. Všetci máme negatívny test, osobne mám za sebou už aj druhú vakcínu, takže nevidím v tom žiadny problém. V porovnaní s vlekom, na ratraku sa ide hore kopcom ťažšie. Podľa mňa je smutné, že vleky stoja.