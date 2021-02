Schválili núdzový stav: Dokedy ho chcú predlžovať?! Lekár Visolajský o opatrení bez cenzúry

Je rozhodnuté! Poslanci v piatok hladko schválili predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní.

Zo 118 prítomných hlasovalo za 83. Ako jediný z koaličných radov hlasoval proti Marián Viskupič (43) z SaS, ktorý sa tak pridal k opozícii. Nový Čas sa pozrel na to, v čom nám núdzový stav pomohol a dokedy ho chcú politici udržiavať pri živote. V odôvodnení sa totiž spomína, že kým nebudeme zaočkovaní.

Ešte na začiatku týždňa sa špekulovalo, či sa na predĺženie núdzového stavu nájde dostatok hlasov, keďže opozícia dopredu avizovala, že s tým nesúhlasí a na jej stranu sa prekvapivo pridalo aj zopár vládnych poslancov. Pochybnosti vyvolávalo aj to, že sa hlasovanie niekoľkokrát posúvalo, až sa napokon uskutočnilo v piatok napoludnie, čiže dva dni pred vypršaním lehoty.

Poslanci OĽANO otvorene: Prečo sme podporili núdzový stav!

Napokon však prebehlo hladko a 83 poslancov zo 113 prítomných rozhodlo, že núdzový stav predĺžime do 19. marca. Čo to znamená? „V tomto prípade platí, že sa môžu ukladať v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas tie povinnosti a obmedzenia, ktoré sú tam napísané,“ vysvetľuje Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského. Naďalej tak bude platiť zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb.

Za predĺženie hlasovalo 83 koaličných poslancov vrátane odídenca zo strany Za ľudí Miroslava Kollára. Ten však hovorí, že to bolo naposledy. „Ak ani teraz minister zdravotníctva a premiér neprídu s reálnymi a efektívnymi opatreniami, nezaslúžia si už ďalšiu možnosť zakrývať sa perinou núdzového stavu. Ja už im v tom viac nepomôžem,“ hovorí Kollár.



Viskupič: Mali by sme fungovať aj bez neho



Ako jediný z koalície hlasoval proti Marián Viskupič z SaS. „Núdzový stav má slúžiť na prekonanie krátkodobého šoku a prispôsobenie sa novej situácii. Nesmieme si naň zvyknúť. Po takmer roku koexistencie s koronavírusom, keď sa táto situácia stala takmer novým normálom. Som presvedčený, že by krajina mala byť schopná fungovať bez potreby núdzového stavu,“ povedal Viskupič Novému Času. Pridal sa tak k 34 poslancom z opozície, ktorí boli tiež proti predĺženiu. Ide o členov strán Hlas, Smer a ĽSNS. „Je absolútne neprijateľné, aby si vláda na takýto stav zvykla ako na štandard a nehľadala spôsoby, ako zvládnuť pandémiu prijateľnejším spôsobom,“ odkázali z Hlasu Pellegriniho.



Otázniky vyvoláva veta z odôvodnenia, ktorá hovorí, že núdzový stav bude dokým nebude zaočkovaných 60 až 80 % obyvateľov. To však podľa predbežných plánov môže byť až niekedy v lete. SaS už verejne odmietla, že by súhlasila s predlžovaním až dovtedy. Ohradil sa aj poslanec Patrick Linhart zo Sme rodina. Ten nehlasoval za predĺženie ani v piatok. „Moje stanovisko k zbytočnému predlžovaniu núdzového stavu nezmením. Sú tu aj iné možnosti, pozrime sa spoločne na ne,“ povedal nám Linhart.

Budete zaň hlasovať aj nabudúce?



Podľa toho, či budú dôvody

Ondrej Dostál, SaS Otvoriť galériu Ondrej Dostál, SaS Zdroj: anc

- Rovnako ako pri doterajších dvoch predlžovaniach sa budem rozhodovať podľa toho, či budú na ďalšie trvanie núdzového stavu existovať dôvody, ktoré predpokladá ústavný zákon.



Áno, ak to bude nevyhnutné

Kristián Čekovský, OĽaNO Otvoriť galériu Kristián Čekovský, OĽaNO Zdroj: anc

- Ak to bude nevyhnutné na ochranu zdravia a životov ľudí, tak áno. Zároveň však budeme pracovať na pandemickom zákone, pod ktorý by spadali všetky opatrenia a formy pomoci ľuďom a nemocniciam, takže by sme nemuseli predlžovať núdzový stav.



Opýtajte sa ma potom

Zuzana Šebová, Sme rodina Otvoriť galériu Zuzana Šebová, Sme rodina Zdroj: anc

- Uvidíme, aká bude situácia, ale v momentálnej situácii iná cesta nie je. Teraz s úplným kľudom som to podporila. Nie je čas, aby sme tu viedli nejaké populistické reči. A čo bude ďalej? Opýtajte sa ma potom.

Toto bolo naposledy





Toto bolo naposledy

Andrea Letanovská, Za ľudí Otvoriť galériu Andrea Letanovská, Za ľudí Zdroj: anc

- Naposledy som hlasovala za núdzový stav. Treba prijať systémové opatrenia, aby sme nemuseli opätovne pristupovať k hlasovaniu. Nudzový stav nemôže byť dlhodobé riešenie, má trvať len nevyhnutný čas.



K čomu pomohlo mimoriadne opatrenie Otvoriť galériu Peter Visolajský Zdroj: anc