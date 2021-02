Ako v krčme! Poslanci si na zastupiteľstve v Prešove skočili do vlasov: Poď, nech ťa rozbijem

Nebolo to vystupovanie hodné rokovania zástupcov krajského mesta. Niektorí poslanci sa na stredajšom online zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva nezdržali a počas online rokovania sa začali urážať.

Plánované riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove sa z ničoho nič zvrhlo v plejádu osobných invektív. Keď v online stretnutí prišli na pretras informácie v súvislosti s dopravným podnikom, ktoré načal poslanec Miroslava Benka, prerušil ho Martin Eštočák. „Mal by si s tým, Miro, určite niečo robiť. Ak sa problémy s alkoholom neriešia, majú tendenciu narastať. Myslím si, že u Mira Benku to z mesiaca na mesiac narastá. To vyrušuje všetkých prítomných poslancov,“ zhodnotil jeho vystúpenie poslanec Eštočák.

Lenže diskusiu v nečakanom tóne medzi sebou viedli poslanci aj písomne na internom chate. „Polocigánovi ja poviem... Smrďoš mladý,“ prečítal šokovane Benkove slová v chate poslanec Richard Drutárovský. Benko v piatok reagoval na túto diskusiu zo zasadnutia tým, že nenarážal na národnosť poslanca Eštočáka.

„Len som tým vyslovil svoj postoj k tomu, čo uviedol na moju adresu. Teda, že mám problém s alkoholom. Lebo klamal, tak som ho takto označil,“ vysvetlil Benko. Poslanec Eštočák reagoval striedmo. „Počkám, kým sa situácia upokojí, a zvážim ďalšie kroky. Zdá sa mi, že z jeho strany išlo o zastrašovanie a vyhrážanie, nakoľko ako poslanec mám rozhodovaciu právomoc a myslím, že práve moje poslanecké aktivity sú mu proti vôli,“ uviedol Eštočák.

Nehodné krajského mesta

Nešlo však o jediný rozkol, ktorý mohli ostatní poslanci sledovať v stredu na svojich monitoroch. Ďalším rozporuplným vystúpením bola reakcia Rudolfa Dupkalu, ktorý si zabudol vypnúť mikrofón po tom, ako reagoval na vystúpenie Štefana Anderka. Druhý menovaný bol proti tomu, aby sa pridelili financie na opravy v obvode, kde pôsobí Dupkala. „Anderko, poď, nech ťa rozbijem. Rozbijem ťa na šrot,“ bolo počuť z mikrofónu.

„Nebolo to myslené v zlom. Som dlhoročný športovec. Pri zápasoch, ak je súper agresívny, sa navzájom hecujeme - poďme, rozbijeme ich na šrot. Čiže ho mám v úmysle rozbiť na šrot slovne na nasledujúcom zastupiteľstve,“ ozrejmil neskôr Dupkala. Jeho vyjadrenie sa však nestretlo s pochopením u jeho kolegu, ktorému bolo adresované.

„Ja som proti fyzickému násiliu. Preto takýmto spôsobom nebudem reagovať,“ uzavrel Anderko. Primátorka krajského mesta Andrea Turčanová však slová poslancov hodnotí vyslovene kriticky. „Myslím, že každý, kto to sledoval, si môže urobiť vlastný názor. Z môjho pohľadu invektívy ani odkazy v chate neboli hodné krajského mesta,“ povedala Turčanová.