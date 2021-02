Otvorená spoveď Fabušovej: Misska prehovorila o chľaste za volantom, pobyte v cele a... Verejné prepáč Kollárovi!

Vyložila karty na stôl! Život missky a modelky Miroslavy Fabušovej (38) je posledné mesiace plný problémov. V októbri sedela v štátnej limuzíne s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (55) počas zákazu vychádzania a mali haváriu.

K následným zdravotným ťažkostiam sa pridali problémy so susedmi či napadnutie a surová bitka od neznámeho muža len pár metrov od jej bytu v Dunajskej Lužnej. Vrcholom jej peripetií bolo zatknutie políciou za chľast za volantom. Fabušová po prvýkrát otvorene porozprávala nielen o osudnom dni, po ktorom pochopila, že svoj život musí zmeniť!

V nedeľu vás polícia zastavila v obci Rovinka a vy ste nafúkali 1,33 promile alkoholu. Čo predchádzalo stretnutiu s políciu? Opíšte tú nedeľu od úvodu dňa...

- Ten deň bol nakoniec osudový... Osudová nedeľa mala byť čiarou za starým životom, ktorou sa nakoniec aj stala, ale za tragickejších okolností, ako som plánovala. Začala som ju dopitím vínka, ktoré sme si dali s kamarátkou naposledy, nakoľko sme plánovali detox, začiatok nového, krajšieho zdravého životného štýlu, pozitívnych vecí.

Dojedla som tiramisu, pozbierala všetky smeti a išla som ich vyhodiť, a mierila som na covid test. Začala som upratovanie vo svojom byte, živote, ktoré som chcela dokončiť po príchode z covid testu. Nakoľko som si vedomá, že nie všetko v mojom živote bolo ideálne, ale moje správanie bolo najlepšou reakciou, akú som vedela v danom okamihu urobiť.



Čiže v sobotu ste zapíjali starý život...

- V sobotu sme sa dohodli s kamarátkou, že si dáme poslednýkrát vínko, kamarátka vôbec nepije, tak som jej pomáhala vybrať kvalitné víno, nakoľko uznávam pitie kvalitného vínka ako degustáciu... Plánovali sme kampaň proti závislostiam proti užívaniu alkoholu a návykových látok, ktorú sa chystáme rozbehnúť, lebo problematika závislostí je na Slovensku akýmsi tabu, popritom na ňu zomrie skoro rovnako veľa ľudí ako na rakovinu...





Ale späť k vám. Netajili ste sa tým, že musíte brať lieky na upokojenie. Dali ste si ich aj v sobotu, keď ste pili? Ak áno, myslíte si, že to bol správny krok?

- Nie som zástanca užívania liekov s alkoholom, ale priznávam, nie vždy všetko robíte tak, ako sa má... V súčasnej dobe by som nikdy nekombinovala lieky s alkoholom.





Keď ste sadali za volant v nedeľu, uvedomovali ste si, že ešte môžete nafúkať? Necítili ste opicu?

- Nikdy by som nesadla za volant, keby som pociťovala, že môžem mať v sebe alkohol, hlavne, nikdy by som nechcela, aby na moje zlyhanie doplatil nejaký človek a veľmi ma mrzí, ak som svojím správaním, niekoho pohoršila alebo nevedomky ohrozila. Naozaj ma to mrzí...





Ako ste sa cítili, keď vám policajti oznámili, že musíte ísť s nimi. Už vtedy ste tušili, že strávite noc v CPZ-ke?

- Keď som nafúkala promile, bolo to pre mňa neuveriteľné. Prvá moja myšlienka bola - vďaka Bohu, anjelom, že som nikomu neublížila, že sa nič vážne nestalo. Ísť s policajtmi a CPZ, tak to bolo preberať zodpovednosť za svoje nesprávne konanie, utvrdila som si čiaru za svojím starým, nezodpovedným životom. Policajti boli veľmi milí a zlatí, cítila som sa pri nich bezpečne. Ďakujem im za veľmi prísne, ale ľudské zaobchádzanie a prístup, ktorý ma tiež prinútil sa zamyslieť nad svojím správaním.





Pôsobíte ako jemná žena, ktorá sa o seba stará. Aké to bolo, skončiť v cele predbežného zadržania a stráviť tam dve noci?

- CPZ-ka vás prinúti zamyslieť sa, pokorne kľaknúť na kolená, priznať chyby. Poplačete si, začnete si vážiť svoju posteľ, paplón, vaňu, vodu... Vnímam to ako minulosť, dôsledok svojho predošlého života.





Prehodnotili ste svoje rozhodnutie sadnúť za volant v tú nedeľu? Uvedomili ste si, že ste tým ohrozili nielen seba, ale aj iných ľudí?

- Nemala som čo prehodnocovať. Keby som cítila, že mám vypité nejaké promile, nesadla by som si za volant. Nikdy by som vedome neohrozila niekoho zdravie a život.





Ste stotožnená s rozhodnutím súdu o vašej podmienke a odobratí vodičského preukazu?

- Som veľmi vďačná za rozhodnutie a prístup sudcu aj policajtov. Nemám vzdelanie v príslušnej problematike, nemôžem hodnotiť, zasahovať do rozhodnutia, ale vnímam ho vďačne.





V poslednej dobe sa vám dejú v živote naozaj kuriózne situácie. Čomu to pripisujete?

- Nezaoberám sa minulosťou, pozerám sa dopredu s nádejou, že v mojom živote budú len pozitívne situácie a pozitívni ľudia.





Ale predsa len, začalo sa to autonehodou s Borisom Kollárom. Ozval sa vám v poslednom období?

- Situácie posledných mesiacov ma naučili nehodnotiť správanie iných ľudí. Za mňa, ak som Borisovi nejako nevedomky ublížila, tak sa mu aj touto formou ospravedlňujem, prajem mu všetko dobré v živote a ďakujem za všetko dobré, a každý jeden krásny okamih, na ktoré aj v týchto ťažkých chvíľach rada spomínam.





Utrpeli ste vážne zranenia. Čakala vás operácia krčného stavca. Ako to teraz vyzerá s vaším zdravotným stavom?

- Môj zdravotný stav je vážny, prežívam denne fyzické bolesti, nemôžem sa venovať obľúbeným aktivitám.





Nedávno vás mal napadnúť neznámy muž. Zvažovali ste trestné oznámenie...

- Odpúšťam mužovi, ktorý ma napadol, neobzerám sa späť, naopak, snažím sa pozerať dopredu a dúfam, že on prehodnotí svoje správanie, lebo fyzickú bolesť niekomu spôsobí len človek, ktorý veľmi trpí. V podstate je to chudák - pociťujem k nemu obrovskú ľútosť.

Tušíte, kto vám chcel takto veľmi ublížiť?

- Ľudia, ktorí mi chcú ublížiť, ubližujú... Je ich veľa. Keď si vezmete len primitívne hejty, intrigy - ale človek dáva zo seba to, čo má dávať. Ja sa nechcem dať stiahnuť na ich nízku hladinu ľudskosti. Prajem im všetko dobré a aby boli konečne šťastní. Šťastní ľudia neubližujú, ubližujú len ľudia, ktorí veľmi trpia.

Stále máte monokle. Asi musí byť ťažké pre ženu vidieť v zrkadle takýto pohľad...

- Každý jeden monokel vám ukáže, aká ste silná, koľko ste už zvládli a prešli. Uvedomujem si pri každej rane, zlomenine, aká som silná, že som to prežila.

Určite takéto zážitky poznačia psychiku človeka. Nechceli ste vyhľadať psychológa?

- Pomoc psychológa potrebujem, ale najprv si chcem vyskúšať pomôct sama, využiť pomoc priateľov, rodiny, ľudí, ktorí ma obklopujú a pomáhajú mi.

Stále beriete lieky na upokojenie?

- Svoj zdravotný stav a liečbu beriem ako súčasť svojej intimity, ktorú si chcem zachovať a nechcem ju odhaľovať detailne celému Slovensku.

Čomu sa vlastne venujete, čo sa týka práce? Aké máte plány do budúcna?

- Rozhodla som sa pomáhať ľuďom, chcem študovať, pracovať na sebe, aby som bola nápomocná. Chcela by som dávať energiu, lásku chorým a detičkám. Samozrejme, naďalej si budujem svoju značku, plavky... Chceli by sme rozbehnúť kampaň pre zdravý životný štýl ako prevenciu pred závislosťami a alkoholom. Chcem jednoducho pomáhať...

Ste krásna žena, určite sa okolo vás krúti kopec mužov. Randíte s niekým? Alebo sa len s nejakým mužom stretávate?

- Mám okolo seba mnoho mužov. Ale aj udalosti posledných dní ma naučili, že skôr by som privítala muža, vedľa ktorého sa budem zobúdzať, budem sa môcť o neho oprieť, variť mu, milovať ho a budeme si verní. Jednoducho, budeme pracovať spoločne na našom šťastí...