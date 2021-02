Fanúšikovia seriálu Horná Dolná budú sklamaní: Rázne rozhodnutie po smrti Štefana Kožku († 66)!

Z obrazu sa vytratí. Do hviezdneho hereckého neba odišiel v decembri minulého roku Štefan Kožka († 66), ktorý tu zanechal značné množstvo výbornej umeleckej práce.

V posledných rokoch ho ľudia vnímali najmä vďaka komediálnemu seriálu Horná Dolná, v ktorom stvárnil úlohu veterinára Jána Chalupku. No však po jeho smutnom odchode, kedy zápasil s nebezpečným koronavírusom, sa do zabudnutia vytratí aj jeho postava.

Taký, aký bol usmievavý a veľký vtipkár Štefan Kožka, tak taká bola aj jeho seriálová postava doktora Jána Chalupku. Markizácky hit v podobe Hornej Dolnej si za tie roky našiel značné množstvo fanúšikov, ktorí s nadšením čakajú na nové časti. V novembri s Kožkom jeho hereckí kolegovia stihli natočiť posledné zábery, ktoré však pokryjú len istý časový úsek tohto roka.

„Postavu doktora sme v Hornej Dolnej nenahrádzali, pretože p. Kožku vo svete Hornej Dolnej nie je možné nahradiť. Pripravujeme niekoľko prekvapení aj nových postáv, ktoré sa v príbehu objavia (niektoré už sa objavili), ale žiadna z nich nie je náhradou Štefana Kožku a jeho Doktora,“ prezradil pre Nový Čas šéf scenáristického tímu Stanislav Dančiak. A tak je už viac ako isté, že postava populárneho doktora zanikne, pretože nikto iný by sa jej tak bravúrne nezhostil, ako sa jej zhostil Kožka.

Nové postavy?

V seriáli však ešte nejaký čas postavu veterinára Chalupku, ktorý hral aj otca postavy farára Mareka Majeského, najbližšiu sezónu uvidíme, no, bohužiaľ, nie príliš dlho. Do dobre rozbehnutého vlaku ale naskočia opäť aj na dlhšiu dobu staro-nové postavy, ktoré sa postarajú o ďalšie vtipné príhody. Jednými z nich budú skvelá Zuzka Vačková, ale aj šarmantná Alena Pajtinková, ktoré prinesú do seriálu nový vietor.