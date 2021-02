Manželia nemohli pre koronu do Paríža, Eiffelovku si postavili pred domom: Teraz hasia problém

Beznádejný romantik! Nick Charman (56) chcel manželku Bernie (47) vziať do Paríža, no pandémia im zhatila plány.

Tak pre ňu aspoň postavil vlastnú Eiffelovku v Anglicku. Stavebný úrad však pre to nemal pochopenie a nariadil mu ju zbúrať. Nick a Bernie sa vzali v roku 1995. Medové týždne vtedy strávili v Paríži. Manželia sa stále ľúbia a majú spolu sedem detí. Na 25. výročie svadby chceli ísť opäť do Paríža, no pandémia im zmenila plány a museli ostať doma.

Vtedy sa Nick ako správny muž činu rozhodol konať. Na internete si našiel plány, vyrátal si rozmery a v septembri začal stavať zmenšenú Eiffelovu vežu pred ich domom v St. Leonards vo Východnom Sussexe. Na Vianoce bol s tým hotový a manželka sa tešila z veže ožiarenej svetielkami. Lenže niekto sa sťažoval na stavebnom úrade a ten ich vyzval, aby Eiffelovku odstránili. Začalo sa naťahovanie s úradmi. Obaja manželia sa totiž nakazili koronavírusom a vežu nevládali rozmontovať. Nick však sľúbil, že to na jar urobí.